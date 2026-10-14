Maloljetnik lažno dojavio da je u njegovoj školi postavljena bomba: Slijedi mu kaznena prijava

Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Protiv maloljetnika koji je dojavio da je u školi na zagrebačkom Trnju postavljena bomba bit će podnesena kaznena prijava zbog lažnog uzbunjivanja, a o slučaju će biti obaviješten područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad, izvijestila je Policijska uprava zagrebačka.

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Prema sumnjama policije, maloljetnik je u utorak oko 12.30 sati s mobilnog telefona nazvao broj za hitne slučajeve policije i lažno dojavio da je u obrazovnoj ustanovi koju pohađa postavljena eksplozivna naprava.

Policijski službenici su nakon izlaska na teren utvrdili da je riječ o lažnoj uzbuni, a operativnim radom brzo su otkrili identitet osobe koja je uputila dojavu.

Protiv osumnjičenog maloljetnika nadležnom državnom odvjetništvu za mladež bit će podnesena kaznena prijava, dok će o utvrđenim okolnostima slučaja biti obaviješten nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad.

Policija je upozorila da je lažno obavještavanje policije ili drugih javnih službi o događaju koji zahtijeva hitno postupanje kazneno djelo.

"Ovakvim se postupcima neopravdano troše resursi i odvlači pažnja hitnih službi od situacija u kojima je građanima stvarna pomoć u tom trenutku prijeko potrebna", istaknuli su iz policije.