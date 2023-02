Mažar: “Nemamo dokaze tko je AP”, Benčić: “Znate li što se dogodilo u Kninu?”

Podijeli :

Izvor: N1

Saborski zastupnici Nikola Mažar (HDZ) i Sandra Benčić (Možemo) Gostovali su u Točki na tjedan gdje su se osvrnuli na tjedan u kojem je povjerenje dobila državna odvjetnica Zlata Hrvoj Šipek, a izgubila dosadašnja predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Nataša Novaković.

Mažar je rekao da su ovih dana izašli spinovi da se želi zabraniti izvještavanje s novim kaznenom zakona. “Rasprava o izmjenama tog zakona vodi se već godinama. Mi imamo dva dijela, javan , koji se odnosi na dio kada se osumnjičenik dovede pred sud, i tajni dio koji su izvidi i istražne radnje. Mi imamo drugi dio, koji je nejavan kako bi postupak bio pravičan. Vidimo da unazad nekoliko godina neki pojedinci to koriste kako bi dijelovi istraga izlazili van. To je kršenje istrage kako bi se nekome naštetilo. Mi moramo stvoriti normativno okvir koji će uključiti zaštitu svih sudionika kaznenog prava.

“Nije problem što curi u hrvatske medije, ova stvar brine Andreja Plenkovića” “Kad HDZ kontrolira sve institucije, nije čudno da smo po korupciji na dnu”

Dodao je kako je tema osjetljiva te će se o njoj donositi odluke tek krajem godine te da neće biti nikakvog procesuiranja novinara ili javnost. “Okidač za tu temu nisu bilo ove odluke AP. To je tema već dugo”, tvrdi.

Benčić tvrdi kako to nema nikakve veze s EU, nego s članstvom u Europskoj konvenciji o zaštiti ljudskih prava od 1998. godine. “To što je dio istrage nejavno, to znači da javnost nije obavezna sudjelovati u postupku, a ne da se netko mora procesuirati zbog curenja informacija. Ovo je motivirano činjenicom da se AP našao u toj situaciji, zato se i kreće ne samo u izmjenu ZKP-a, nego i procesiranje medija. To je smjer koji će učvrstit dojam da ste potpuno uništili pravosuđe i da Plenković upravlja i pravosudnim sustavom”, rekla je.

Dodala je da činjenica da šef Hrvatskih šuma mora pitati Plenkovića za zapošljavanje pripravnika u lovstvu govori koliko tretiraju državu kao svoj feud. “Moram spomenuti i primjer iz Knina gdje javni bilježnik odlazi u mirovinu i treba se izabrati novi na natječaju. Javlja se četvero ljudi, troje su javni bilježnici s tim da je jedan radio s bivšim javnim bilježnikom. Troje njih dobije preporuku Javnobilježničke komore, a četvrta ne jer nikad nije radila taj posao. Tko dobije na natječaju? Ta četvrta osoba jer je članica HDZ-a. To pokazuje dokle to ide. NI javni bilježnik, ni pripravnik u lovstvu se ne može izabrati bez HDZ-ove iskaznice”, dodala je.

“Javnost ima pravo na potpunu i pravovremenu informaciju, ali netko tko daje neprovjerene informacije samo dovodi ljude u zabludu. To možemo dokazati samo na sudu”, rekao je Mažar o porukama u kojima se spominje AP dodajući kako su institucije uvijek pod pritiskom i da su i članovi oporbe u nekim aferama.

“Ne možemo biti isti kada ste vi na vlasti i 99 posto afera je vezano za HDZ”, rekla je Benčić.

“Pustimo institucije neka rade svoj posao”, odgovorio je Mažar.

