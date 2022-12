Podijeli :

Izvor: N1 / Ivan Hrstić, Ilustracija

Predsjednik Zoran Milanović sazvao je konferenciju za medije koju je iskoristio kako bi ponovno prozvao predsjednika Vlade Andreja Plenkovića.

Milanović je, nakon što je govorio o obnovi Banije, rekao i kako se jedna druga tema značajna za ustavni poredak otire kao najpriljaviji otirač te da to ne prestaje otkad je Plenković na vlasti.

“Govorit ću samo o Plenkoviću. Banožić ne znači ništa, ništa ne odlučuje, on je samo medij. On je jučer potpisao odluku o produljenju agonije načelniku Glavnog stožera na još pola godine. To je pasivno-agresivna agresija nulte kategorije. E, nećeš tako, Plenkoviću, prenesi vazalu, niti si ga birao niti ćeš ga micati”, rekao je Milanović.

“Plenković me nazvao dan nakon moje prisege i odmah je istrgovao mandate. Došao je prijedlog za Hranja iz Vlade gdje je ministar napisao da Hranj ima 58 godina i da bi sa 60 godina išao u mirovinu i prijedlog je išao na četiri godine”, objasnio je Milanović.

Ministar Banožić o Milanoviću: Sad je doživio nekakvo prosvjetljenje Puhovski o Milanoviću: Jedan smrtni grijeh, zlobu, zamijenio drugim, lijenošću

“On je potpisao odluku da načelnik Glavnog stožera bude tu još pola godine. To je čovjek kojeg je predložila Vlada, ne Banožić. To je bilo u ožujku 2020. godine, tada je Banožić kraduckao u Ministarstvu državne imovine. Tada je meni došao prijedlog za Hranja”, rekao je Milanović.

Kaže da je tada postojao papirić s prijedlogom imenovanja Hranja na četiri godine. “Oni su izveli jednu sociopatsku spletku”, dodao je.

“U tom svom bijednom, privatno aktu potpuno je Banožić zanemario da postoji prethodna odluka njegovog prethodnika. I sad šampion ponavljača u vinkovačkoj gimnaziji uopće ne spominje odluku svog prethodnika. To je Hranj dobio jučer, minutu do 12. U toj odluci o zadržavanju u službi nema nigdje odluke njegovog prethodnika. Kako možeš donijeti suprotnu odluku onoj koju je već donijelo isto tijelo?”, pita se Milanović.

“Banožićev dokument je ništavan, potpuno je zanemario činjenicu da postoji prethodna odluka njegovog prethodnika, a on u toj odluci o zadržavanju u službi ne navodi odluku svog prethodnika”, rekao je i dodao da Banožić uopće ne razgovara mjesecima s načelnikom glavnog stožera.

“Ministar ne razgovara s načelnikom Glavnog stožera. Onda ga pozove sebi i navlači ga da ga taj isti načelnik zamoli za produljenje. Onda mu se učinilo zgodnim da čovjeka koji ima 60 godina i koji ionako ide u mirovinu za manje od dvije godine… Onda on tom čovjeku prodaje te seljačke fore”, rekao je Milanović.

“Takva hajdučija, toga u ovom trenutku u ovom trenutku ima moža u Crnoj Gori, Srbiji, nažalost, i BiH. I oni misle da će to proći”, rekao je Milanović.

“Ovo sve skupa nije upućeno nikakvom Banožiću, to je čovjek kojem ja sad potpisujem odluku da ga se neće hapsiti još dva mjeseca jer će ga DORH kad-tad pokupiti. Ako ga ne pokupe zbog onoga što je dokumentirano radio u Ministarstvu za što postoje svjedoci, osoba koja je podnijela prijavu, zapisnici sa sastanaka, onda ću tražit odgovornost od DORH-a jer onda tog probisvijeta netko osobno štiti. Istraga nije pokrenut. Ništa. DORH ne daje znakove života. Evo, ja ću mu potpisati sad da je dva dana miran, da se može pozdraviti s prijateljima, rodbinom, lovcima, roknuti još 10 veprova, ali kad-tad će mu doći sud. Naravno, koji je pravni karakter takve moje odluke – ništavan, ista kao i njegova od jučer”, rekao je Milanović.

Sve o predsjednikovoj konferenciji za medije pronađite OVDJE.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Milanović: Boli što je Republika Srpska obnovila na Baniji više od Hrvatske Petrinjske maturantice: Fali nam škola, sretne smo da idemo na nastavu bilo gdje Nastavlja se val bankrota u Njemačkoj, nakon 100 godina propada poznata tvrtka