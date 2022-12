Podijeli :

Izvor: N1 / Ivan Hrstić

Predsjednik Republike Zoran Milanović održava izvanrednu konferenciju za medije.

Predsjednik Zoran Milanović na početku konferencije rekao je da su dvije teme – Banija, potres i rad na sanaciji štete i ljudske bijede i jada koji je zbog toga nastao, a što je postao Vlade ili bi barem trebao biti.

Druga tema je sljedeća godina, sustav obrane i ove kvaziništavne odluke Plenkovića, odnosno Banožića.

“O Baniji i obnovi je ovih dana posebno jučer rečeno više-manje sve. Osjećam da nakon dvije godine strpljenja i prešutne ili izravne podrške Vladi koju bih dao svakoj na toj zahtjevnom projektu, da nešto kažem. Sam sam bio predsjednik Vlade i hvatao se u koštac s takvim problemima, možda ne tako velikim, ali tehniku znam. Ako je volja tu, a novca ima puno više nego ranije, posao se može odraditi. Oštećeno je 38 tisuća objekata, nakon dvije godine izgrađeno je 6 zamjenskih obiteljskih kuća, na još 88 se radi to je stanje na kraju 2022. godine”, rekao je Milanović.

“Možda ovo što se iznosi baš i nije istina, ili je istina pa je strahovito porazna. Ispada da se ovdje nije napravilo ništa. Mi smo najgori po onome što smo povukli iz europskih fondova, mi smo na samom dnu”, dodao je Milanović i rekao kako za to drži odgovornim Vladu RH.

“Govori se o 4700 objekata gdje su bili nadzirani radovi rekonstrukcije. To može biti poštanski sandučić ili dio dimnjaka. To je ništa. Ovo je zastrašujuće. Dobili smo novac iz EU, dijeli se nemilice. Mi smo i dalje u EU najlošiji po realizaciji dostupnih sredstava, to su brojke. Mi smo i dalje na dnu. To više nije trend, to je zatečečno stanje. Ne mogu držati odgovornim nikog drugog osim Vlade”, rekao je Milanović.

Rekao je i da ga boli što je Republika Srpska obnovila na Baniji više nego Hrvatska. “Ili malo manje. To je tužno. Ali je tako.”

“U tu obnovu više ne vjerujem. Ako vjeruješ onda si budala”

“Je li moj posao da vršim pritisak na Vladu. Ja nisam politička stranka, meni je Ustav naložio da napustim stranku. Postoje granice što bih ja trebao raditi. Ali sam radio. Ne znam zašto Vlada nije išla tamo (na Baniju). Ja sam išao tamo gdje me i vole i ne vole. Tamo gdje su zviždali. Plenković panično bježi od toga. Prvo je pacificirao Knin, odbacio je ljude na 200 metara pa smo se preselili na stadion da mu ne bi zviždali. Lani su ga u Petrinji gađali snijegom, a on je tanka srca. To je naš posao, da te mrze”, rekao je. Dodao je da ne vjeruje da će iduća godina biti godina obnove.

“Ja ne vjerujem više. Ako vjeruješ još onda si budala. Vjerovao sam dvije godine”, kazao je.

“Plenkovića morate pitati hoće li se ikada obnoviti Banija. Ja sam mislio da će u godinu dana to biti riješeno i da će se onda s pravom hvaliti. Zašto to ne rade? Ja to mogu samo protumačiti jednom epskom nesposobnošću i nedostatkom empatije prema tim najsiromašnijim građanima”, rekao je Milanović.

“E nećeš tako Plenkoviću, prenesi vazalu…”

Druga tema značajna je za ustavni poredak koji se otire kao najprljaviji otirač i to ne prestaje otkad je Plenković na vlasti, rekao je Milanović.

“Govorit ću samo o Plenkoviću. Banožić ne znači ništa, ništa ne odlučuje, on je samo medij. On je jučer potpisao odluku o produljenju agonije načelniku Glavnog stožera na još pola godine. To je pasivno agresivna agresija nulte kategorije. E nećeš tako Plenkoviću, prenesi vazalu, niti si ga birao niti ćeš ga micat”, rekao je Milanović.

“Plenković me nazvao dan nakon moje prisege i odmah je istrgovao mandate. Došao je prijedlog za Hranja iz Vlade gdje je ministar napisao da Hranj ima 58 godina i da bi sa 60 godina išao u mirovinu, i prijedlog je išao na četiri godine”, objasnio je Milanović.

“On je potpisao odluku da načelnik Glavnog stožera bude tu još pola godine. To je čovjek kojeg je predložila Vlada, ne Banožić. To je bilo u ožujku 2020. godine, tada je Banožić kraduckao u Ministarstvu državne imovine. Tada je meni došao prijedlog za Hranja”, rekao je Milanović.

Kaže da je tada postojao papirić s prijedlogom imenovanja Hrana na četiri godine. “Oni su izveli jednu sociopatsku spletku”, dodao je.

“U tom svom bijednom, privatnom aktu potpuno je Banožić zanemario da postoji prethodna odluka njegovog prethodnika. I sad šampion ponavljača u vinkovačkoj gimnaziji uopće ne spominje odluku svog prethodnika. To je Hranj dobio jučer, minutu do 12. U toj odluci o zadržavanju u službi nema nigdje odluke njegovog prethodnika. Kako možeš donijeti suprotnu odluku onoj koju je već donijelo isto tijelo?”, pita se Milanović.

“Banožićev dokument je ništavan, potpuno je zanemario činjenicu da postoji prethodna odluka njegovog prethodnika, a on u toj odluci o zadržavanju u službi ne navodi odluku svog prethodnika”, rekao je i dodao da Banožić uopće ne razgovara mjesecima s načelnikom glavnog stožera.

“Ministar ne razgovara s načelnikom Glavnog stožera. Onda ga pozove sebi i navlači ga da ga taj isti načelnik zamoli za produljenje. Onda mu se učinilo zgodnih da čovjeka koji ima 60 godina i koji ionako ide u mirovinu za manje od dvije godine, onda on tom čovjeku prodaje te seljačke fore”, rekao je Milanović.

“Takva hajdučija, toga u ovom trenutku u ovom trenutku ima moža u Crnoj Gori, Srbiji, nažalost, i BiH. I oni misle da će to proći”, rekao je Milanović.

