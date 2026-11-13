predsjednik u trogiru
Milanović upozorio: "Moramo se čuvati blentavih i velikih ideja o europskom carstvu"
Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović kazao je u petak na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Trogira u povodu Dana grada kako Hrvatska mora biti oprezna oko odluka koje se tiču europske sigurnosti i budućnosti, a europskim pitanjima valja prilaziti imajući u vidu vlastite interese.
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Milanović se osvrnuo na budućnosti EU, rekavši kako je za Europu nacionalnih država. "Ne sektarijansku Europu, ne zatvorenu, ali Europu koja ne može imati nekakvu zajedničku obrambenu politiku i vojsku", rekao je Predsjednik, ocijenivši kako vojska i obrana spadaju među najosjetljivija pitanja državnog suvereniteta.
Zbog toga Hrvatska mora biti oprezna kada se donose odluke koje se tiču europske sigurnosti i budućnosti. "Europskim pitanjima treba prilaziti zaista ledene glave. Bez previše emocija, isključivo na bazi i na pretpostavci interesa", poručio je MIlanović.
"Mislim da se trebamo čuvati blentavih i velikih ideja o nekakvom velikom europskom carstvu jer to nam ne prolazi. Ovo je svijet koji je nemiran i jako bučan. Ovo su bučna vremena, vremena podjela, kopnjenja sistema koji je nastao na sili, dominaciji, tehnologiji, pa i na magnetizmu i privlačnosti određenih tipova demokracije zapadnih država kojima se svijet pokorava", kazao je Milanović.
"I zato je Europska unija, kao zajednica kulture, trgovine, sloboda, otvorenog tržišta i kretanja, do određene razine zajednica u koju smo se mi upustili i dali joj se, imajući od toga neke koristi. Ali ne samo koristi, da se ne lažemo", ocijenio je.
Trogirski gradonačelnik Ante Bilić istaknuo je važnost razvoja Trogira, posebno turizma od kojega žive brojne obitelji, no tu treba znati postaviti granicu.
Turizam, kazao je, treba živjeti s gradom a ne umjesto njega, jer ako jednog dana u gradskoj jezgri ostanu samo apartmani, suvenirnice i stolovi restorana, možda će svi imati izvrsnu sezonu, ali neće imati grad kakav žele.
"Ne moramo biti veliki grad da bismo ljudima pružili veliki razlog da u Trogiru ostanu. Kada netko kaže 'Trogir mi je taman' ja u tome ne čujem poziv da stanemo. Čujem obvezu da nastavimo, da popravimo ono što još nije dobro i sačuvamo ono zbog čega nam je ovdje dobro. I da sljedećim generacijama ostavimo grad u kojem će i oni poželjeti ostati" rekao je gradonačelnik Bilić
Na Dam grada dodijeljene su i nagrade pa je nagrada za životno djelo posthumno dodijeljena Vatromiru Srhoju i Frani Halbarthu. Među ostalim, nagrade su uručene Udruzi veteranskih rukometašica "Veteranka" Trogir te Mandolinski orkestar KUD-a "Kvadrilja" Trogir.
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