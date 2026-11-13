Milanović upozorio: "Moramo se čuvati blentavih i velikih ideja o europskom carstvu"

"Ne moramo biti veliki grad da bismo ljudima pružili veliki razlog da u Trogiru ostanu. Kada netko kaže 'Trogir mi je taman' ja u tome ne čujem poziv da stanemo. Čujem obvezu da nastavimo, da popravimo ono što još nije dobro i sačuvamo ono zbog čega nam je ovdje dobro. I da sljedećim generacijama ostavimo grad u kojem će i oni poželjeti ostati" rekao je gradonačelnik Bilić