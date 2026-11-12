PROZVAO I SDP-OVCE
Plenković žestoko udario na Milanovića: "Besramne laži, na njima je dijelom dobio izbore"
Premijer Andrej Plenković optužio je u četvrtak predsjednika Zorana Milanovića za “besramni spin” i “besramne laži” u vezi s Hrvatskom vojskom i pomaganjem Ukrajini i da ga zato treba pozvati na odgovornost.
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Plenković je po dolasku na samit Europske političke zajednice u Dublinu rekao da je Milanović djelomično dobio predsjedničke izbore na laži da vlada želi poslati hrvatske vojnike u Ukrajinu. “Na toj laži je on dijelom dobio izbore. Dakle, besramni spin, besramne laži i treba ga pozvati na odgovornost”, rekao je Plenković.
Plenković je istaknuo da želi snažno demantirati spin “koji je Milanović objavio na Facebooku”. Milanović je u srijedu na Facebooku napisao da je premijer „ponizio vlastitu vojsku” a „nekritički uzdizao tuđu”, čime "nije zastupao hrvatske interese, nego ponovio ono što mu se diktira i suflira iz Bruxellesa”.
„Umjesto da zagovara mir, on zagovara rat i uvlačenje Hrvatske u tuđi sukob. Hrvatskoj to ne treba. Hrvatskoj treba politika mira koja štiti hrvatske ljude i brine se za njih”, istaknuo je predsjednik.
Kritizirao je Plenkovića da je on taj koji „nema pojma” jer njegova vlada do danas nije uputila hrvatske vojnike u Zajednički centar za analizu, obuku i edukaciju NATO-a i Ukrajine (JATEC). Riječ je o civilno-vojnoj organizaciji unutar zapovjedne strukture NATO-a, osnovanoj radi sustavnog proučavanja iskustava iz rata u Ukrajini i njihove primjene u razvoju budućih obrambenih sposobnosti NATO-a i Ukrajine.
"Milanović je blokirao suradnju s Ukrajinom"
Plenković je rekao da je njegova vlada predlagala da Hrvatska sudjeluje u misiji EU-a za obuku ukrajinskih vojnika (EUMAM) te u sličnoj misiji NATO-a (NSATU), ali da je to odbijeno zahvaljujući “Milanoviću i njegovim pačićima u lijevoj oporbi”.
Rekao je da je zbog toga propušteno jačanje Hrvatske vojske koja je mogla steći ekspertizu jer se ukrajinska vojska pretvorila u posljednjih pet godina u jednu od najvećih, u borbenom smislu najiskusnijih, u tehnološkom smislu najopremljenijih za nove moderne načine ratovanja, vojskom s kojom treba surađivati.
“On je taj krivac, ali nije samo on problem, problem je opća klima manipulacije, da laž postaje informacija”, koje se stavljaju u istu razinu s činjenicama.
Plenković prozvao i SDP-ove zastupnike
Prozvao je i zastupnike SDP-a koji su na aktualnom satu “nabrajali da je pao mađarski premijer Viktor Orban, srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić te da je sada Plenković na redu”.
“Po kojem to kriteriju? Da nisu možda upravo ova dvojica koje su spominjali bili zajedno s Milanovićem Putinovi trbuhozborci u srednjoj i istočnoj Europi. Možda je onda red na njega”, rekao je Plenković.
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