Plenković žestoko udario na Milanovića: "Besramne laži, na njima je dijelom dobio izbore"

Kritizirao je Plenkovića da je on taj koji „nema pojma” jer njegova vlada do danas nije uputila hrvatske vojnike u Zajednički centar za analizu, obuku i edukaciju NATO-a i Ukrajine (JATEC). Riječ je o civilno-vojnoj organizaciji unutar zapovjedne strukture NATO-a, osnovanoj radi sustavnog proučavanja iskustava iz rata u Ukrajini i njihove primjene u razvoju budućih obrambenih sposobnosti NATO-a i Ukrajine.