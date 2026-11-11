Podsjetimo, premijer je u utorak u Saboru iznosio Izvješće o sastanku Europskog vijeća 15. i 16. listopada, kazavši da Hrvatska vojska u Misiji EU-a vojne pomoći Ukrajini nije sudjelovala zahvaljujući "prije svega" politici Zorana Milanovića, ali i podršci koju je on dobio od lijeve oporbe. Rekao je da "su ukrajinske oružane snage trenutačno najobučenija, najprilagođenija, najdinamičnija te, u smislu borbenog iskustva, najinteresantnija europska vojska koja postoji. Hrvatska vojska u biti nema pojma o tome što se sada zbiva u smislu vojne suradnje po pitanju potpori Ukrajini", rekao je.