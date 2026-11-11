"u biti nema pojma"
Milanović se obrušio na Plenkovića: Ponavlja ono što mu se suflira iz Bruxellesa. Neka prestane voditi samo tuđe brige
Hrvatski predsjednik Zoran Milanović oglasio se na društvenoj mreži Facebook i osvrnuo se na izjave premijera Andreja Plenkovića u Saboru o Hrvatskoj vojci.
Podsjetimo, premijer je u utorak u Saboru iznosio Izvješće o sastanku Europskog vijeća 15. i 16. listopada, kazavši da Hrvatska vojska u Misiji EU-a vojne pomoći Ukrajini nije sudjelovala zahvaljujući "prije svega" politici Zorana Milanovića, ali i podršci koju je on dobio od lijeve oporbe. Rekao je da "su ukrajinske oružane snage trenutačno najobučenija, najprilagođenija, najdinamičnija te, u smislu borbenog iskustva, najinteresantnija europska vojska koja postoji. Hrvatska vojska u biti nema pojma o tome što se sada zbiva u smislu vojne suradnje po pitanju potpori Ukrajini", rekao je.
"Andrej Plenković je u Hrvatskom saboru ponovno grubo uvrijedio Hrvatsku vojsku i sve njezine pripadnike. Rekao je da Hrvatska vojska "u biti nema pojma" o tome što se događa u Ukrajini te da o tome "više znaju Ministarstvo vanjskih poslova i Vlada".
U istom je govoru ukrajinsku vojsku hvalio kao "najobučeniju, najprilagođeniju, najdinamičniju i najinteresantniju" vojsku u Europi. Hrvatski premijer koji za saborskom govornicom ponižava vlastitu vojsku, a nekritički uzdiže tuđu, ne zastupa hrvatske interese, nego ponavlja ono što mu se diktira i suflira iz Bruxellesa.
Plenković očito i dalje žali što Hrvatska ne sudjeluje u vojnim misijama potpore Ukrajini. Umjesto da zagovara mir, on zagovara rat i uvlačenje Hrvatske u tuđi sukob. Hrvatskoj to ne treba. Hrvatskoj treba politika mira koja štiti hrvatske ljude i brine se za njih.
A tko "u biti nema pojma"? Pojma zapravo nema sam Plenković čija Vlada do danas nije uputila hrvatske vojnike u Zajednički centar za analizu, obuku i edukaciju NATO-a i Ukrajine (JATEC). To je civilno-vojna organizacija unutar zapovjedne strukture NATO-a - naglašavam NATO-a, čija smo članica - osnovana radi sustavnog proučavanja iskustava iz rata u Ukrajini i njihove primjene u razvoju budućih obrambenih sposobnosti NATO-a i Ukrajine.
Kao Vrhovni zapovjednik OSRH, još prije osam mjeseci podržao sam odlazak hrvatskih vojnika u taj centar u Poljskoj. Budući da vojnici nisu otišli, ljetos smo ponovo u više navrata, pisanim putem i usmeno, poticali Ministarstvo obrane da pošalje vojnike u navedeni NATO centar u Poljskoj. Do danas niti jedan hrvatski vojnik nije tamo otišao. Plenković očito pojma nema zašto, a trebao bi imati pojma jer odluka o slanju vojnika ovisi isključivo o MORH-u.
Još važnije je pitanje ima li Plenković pojma o problemima u OSRH i materijalnom stanju Hrvatske vojske? O svemu tome pisao sam mu 12. listopada 2026., pozvao ga da se poduzmu konkretne mjere koje su nužne za redovito djelovanje i spremnost Hrvatske vojske te mu predložio sazivanje sjednice Vijeća za obranu.
I što je Plenković učinio? Ništa, osim što je ministar obrane pozvao načelnika GS OSRH na "raport" kako bi utvrdio, zamislite, tko je i zašto Vrhovnom zapovjedniku dao, točne, informacije o stanju u Hrvatskoj vojsci! Umjesto da je prihvatio moj poziv za sazivanje sjednice Vijeća za obranu, Plenković sa saborske govornice govori o nečemu o čemu "u biti nema pojma".
Hrvatska vojska je profesionalna, sposobna i odana Republici Hrvatskoj i u nju imam puno povjerenje. A Plenkovića pozivam da prestane voditi samo tuđe brige i još jednom pročita dopis koji sam mu, u dobroj vjeri, uputio samo s jednim ciljem: da Vlada i MORH počnu rješavati nagomilane probleme koji muče Hrvatsku vojsku", napisao je predsjednik Milanović.
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