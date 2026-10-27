SIJEVAJU OPTUŽBE
Ministarstvo branitelja žestoko kritiziralo Nikolu Grmoju: "Radi isto što i Vučićeva vlada"
Ministarstvo branitelja Republike Hrvatske odbacilo je kritike saborskog zastupnika Mosta Nikole Grmoje, koji je, komentirajući rezultate izbora u Srbiji, prozvao premijera Andreja Plenkovića zbog, kako tvrdi, nedovoljnog angažmana u rješavanju otvorenih pitanja između Hrvatske i Srbije.
Iz Minsitarstva poručuju da izostanak napretka nije posljedica nečinjenja hrvatskih institucija, nego nesuradnje srpske strane.
U reakciji na Grmojine izjave navode da Hrvatska od 2016. kontinuirano nastoji riješiti otvorena pitanja sa Srbijom, osobito sudbinu osoba nestalih tijekom Domovinskog rata. Ističu da Srbija raspolaže dokumentacijom i informacijama o nestalima i prikrivenim grobnicama te da se na njezinu teritoriju nalaze i potencijalni svjedoci ratnih događaja.
Prema navodima Ministarstva, pitanje nestalih osoba na hrvatsku je inicijativu više puta otvarano na najvišim političkim razinama, uključujući susrete predsjednika vlada, koordinatora za rješavanje otvorenih pitanja i predstavnika nadležnih državnih institucija.
Od listopada 2016. hrvatske su institucije srpskim tijelima uputile 25 pisanih zahtjeva za dostavu podataka i dokumentacije koji bi mogli pomoći u pronalasku nestalih osoba i njihovih posmrtnih ostataka. Međutim, iz Ministarstva tvrde da Srbija nije dostavila informacije koje bi pridonijele rješavanju sudbine još 1725 nestalih osoba.
Posebno naglašavaju da od 2014. suradnjom s nadležnim institucijama Srbije nije riješen nijedan slučaj osobe nestale tijekom rata u Hrvatskoj. Takav zastoj povezuju s razdobljem političkog uspona Aleksandra Vučića.
Iz Ministarstva zato odbacuju Grmojine tvrdnje o neaktivnosti hrvatskih institucija, ističući da se odgovornost Srbije za nedostavljanje traženih informacija ne može pripisivati Hrvatskoj.
Obeštećenje bivših zatočenika srpskih i crnogorskih logora
Unatoč izostanku suradnje sa srpske strane, navode da su od 2016., tijekom mandata premijera Plenkovića i ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda, identificirane 343 osobe nestale u Domovinskom ratu. U istom su razdoblju dostojno pokopani posmrtni ostaci 2582 žrtve Drugog svjetskog rata i poraća.
Ministarstvo podsjeća i na aktivnosti povezane sa zahtjevima za obeštećenjem bivših zatočenika srpskih i crnogorskih logora. U ožujku 2020. osnovano je Povjerenstvo za koordinaciju aktivnosti i pružanje pomoći bivšim zatočenicima logora na području Srbije i Crne Gore, s ciljem pružanja institucionalne podrške u ostvarivanju njihovih zahtjeva.
Pitanje nestalih osoba Hrvatska otvara i tijekom pristupnih pregovora Srbije s Europskom unijom. Prema stajalištu Ministarstva, Srbija na tom području nije ostvarila mjerljiv ni sadržajan napredak, na što hrvatska strana upozorava i u okviru europskih institucija.
Iz Ministarstva poručuju da će nastaviti raditi na rješavanju svih otvorenih pitanja sa Srbijom, neovisno o tome tko se nalazi na vlasti u Beogradu.
Na kraju reakcije ponovno su kritizirali Grmoju, optuživši ga da temu nestalih osoba koristi za prikupljanje političkih bodova. Njegove su optužbe nazvali neutemeljenima te ustvrdili da takvim načinom političkog djelovanja podsjeća na bivšu Vučićevu vladu.
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