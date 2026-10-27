U reakciji na Grmojine izjave navode da Hrvatska od 2016. kontinuirano nastoji riješiti otvorena pitanja sa Srbijom, osobito sudbinu osoba nestalih tijekom Domovinskog rata. Ističu da Srbija raspolaže dokumentacijom i informacijama o nestalima i prikrivenim grobnicama te da se na njezinu teritoriju nalaze i potencijalni svjedoci ratnih događaja.