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MINISTARSTVO BRANITELJA

Na Banovini pronađena još jedna grobnica iz Domovinskog rata

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N1 Info
|
15. lis. 2026. 18:49
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masovna grobnica
Ministarstvo branitelja

Nakon dugotrajnog i ustrajnog istraživanja šireg područja Banovine, uz koje se veže traženje velikog broja osoba nestalih i smrtno stradalih u Domovinskom ratu, Ministarstvo hrvatskih branitelja danas je pronašlo još jednu grobnicu iz tog razdoblja.

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Riječ je o primarnoj grobnici pronađenoj u blizini Komareva u Sisačko-moslavačkoj županiji u kojoj su posmrtni ostaci jedne osobe koji, prema preliminarnim nalazima Uprave za zatočene i nestale Ministarstva hrvatskih branitelja, potječu iz Domovinskoga rata.

Nakon ekshumacije posmrtni ostaci bit će prevezeni na Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje će se provesti obrada metodom analize DNA.

Republika Hrvatska putem Ministarstva hrvatskih branitelja još uvijek traga za 1725 nestalih i smrtno stradalih osoba u Domovinskom ratu za koje nije poznato mjesto ukopa, a u proteklih 10 godina identificirane su 343 osobe.

Rezultat je to svakodnevnog neumornog i predanog rada svih dionika tog složenog i zahtjevnog procesa, koje predvodi i koordinira Ministarstvo hrvatskih branitelja.

U cilju pronalaska svih nestalih osoba, provjeravaju se sva prikupljena saznanja i indicije te se kontinuirano provode terenska istraživanja na lokacijama za koja postoje saznanja da bi se na njima mogli nalaziti posmrtni ostaci žrtava iz Domovinskog rata, a u tijeku su istraživanja na Banovini i u Podunavlju, područjima na kojima je najviše nestalih osoba i dosad pronađenih grobnica.

Ministarstvo hrvatskih branitelja zahvaljuje svima koji pomažu rasvijetliti sudbine nestalih osoba te poziva sve koji imaju informacije i saznanja o mogućim mjestima grobnica ili osobama nestalim u Domovinskom ratu da ih s povjerenjem dostave nadležnim institucijama.

Teme
banovina domovinski rat grobnica nestali

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