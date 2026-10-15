Na Banovini pronađena još jedna grobnica iz Domovinskog rata

U cilju pronalaska svih nestalih osoba, provjeravaju se sva prikupljena saznanja i indicije te se kontinuirano provode terenska istraživanja na lokacijama za koja postoje saznanja da bi se na njima mogli nalaziti posmrtni ostaci žrtava iz Domovinskog rata, a u tijeku su istraživanja na Banovini i u Podunavlju, područjima na kojima je najviše nestalih osoba i dosad pronađenih grobnica.