SVEČANOST U VUKOVARU
Medved: Hrvatska traga za još 1.725 nestalih u Domovinskom ratu
Središnja svečanost ovogodišnjega Međunarodnog dana nestalih osoba i Dana sjećanja na nestale osobe iz Domovinskog rata održana je u nedjelju u Vukovaru, a potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved rekao je da Hrvatska traga za još 1.725 nestalih i smrtno stradalih u Domovinskom ratu.
Nestalim osobama u Domovinskom ratu te na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata položeni su vijenci i zapaljene svijeće podno Spomenika. Sveta misa služena je u župnoj crkvi sv. Filipa i Jakova.
Ministar Medved je istaknuo da su u proteklom razdoblju identificirani posmrtni ostaci 343 osobe nestale u Domovinskom ratu a tijekom ove godine identificirali su 20 nestalih osoba. "Ipak, i dalje nam najveći izazov predstavlja Grad Vukovar koji ima najveći broj nestalih", dodao je.
Naveo je i da će daljnje aktivnosti u potrazi za nestalima ići u dva smjera rada. Prvi su potraga, ekshumacije i identifikacije s čime će i dalje nastaviti dok je drugi identifikacija ranije ekshumiranih posmrtnih ostataka, najavio je ministar.
"U proteklom razdoblju identificirali smo 108 nestalih osoba ekshumiranih ranijih godina. To možemo jer smo nabavili najsuvremeniju opremu za tu namjenu. S našim naporima nastavit ćemo i dalje i sigurno da nećemo stati"; poručio je Medved.
Pozvao je Republiku Srbiju da im da zapisnike gdje su skončali ubijeni kako bi ubrzali proces pronalaska nestalih osoba.
Marija iz Vukovara: Živjela sam s nadom da će mi se sin vratiti...
Predsjednica Saveza udruga zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja i civila Ljiljana Alvir rekla je da je Vukovar radi svoje simbolike i stradanja pravo mjesto za obilježavanje Dana nestalih.
"I danas se na ukupnom broju nestalih u Hrvatskoj nalaze imena 320 osoba iz Vukovara. Vukovar je grad gdje i danas žive brojne obitelji koje godinama traže svoje nestale ali i oni koji znaju gdje su nestali pokopani ali šute", rekla je Alvir.
Marija Šestan iz Vukovara, koja već 35 godina traži sina Tomislava, kazala je da se nije maknula daleko od samog početka. "Živjela sam s nadom da će mi se sin vratiti sve do posljednje razmjene kada su rekli da više nema zatočenih. Morala sam u sebi prelomiti da mi je sin mrtav. Posljednje što znam o njemu je da je odveden u Borovo selo odakle mu se gubi svaki trag", kaže Šestan.
Dodaje i da 35 godina živi dva života. Jedan je onaj u kojem se bavi svakodnevnim poslovima, a drugi je 1991. godina u kojoj je i danas. "Živim tako da svakodnevno gledam fotografije sina kojeg nema. Nadam se samo da ću ga uspjeti pronaći dok sam živa kako bih ga mogla pokopati i da imam gdje zapaliti svijeću", rekla je Šestan.
U odvojenom programu i udruge sa srpskim predznakom kao i SDSS obilježili su Međunarodji dan nestalih osoba.
"Danas, na Međunarodni dan nestalih osoba prisjetili smo se i nestalih Srba za kojima njihove porodice i danas tragaju, a o čijim sudbinama se, nažalost, gotovo i ne govori. Njihova imena ne smiju biti zaboravljena. Iza svakog nestalog čovjeka ostaje obitelj koja čeka odgovor, istinu i pravdu", kazao je zamjenik gradonačelnika Vukovara iz reda srpske zajednice Srđan Kolar.
U sklopu manifestacije Međunarodnog dana nestalih osoba u Vukovaru je održana i prezentacija aktivnosti i opreme iz djelokruga Uprave za zatočene i nestale osobe.
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