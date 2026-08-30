Medved: Hrvatska traga za još 1.725 nestalih u Domovinskom ratu

Marija Šestan iz Vukovara, koja već 35 godina traži sina Tomislava, kazala je da se nije maknula daleko od samog početka. "Živjela sam s nadom da će mi se sin vratiti sve do posljednje razmjene kada su rekli da više nema zatočenih. Morala sam u sebi prelomiti da mi je sin mrtav. Posljednje što znam o njemu je da je odveden u Borovo selo odakle mu se gubi svaki trag", kaže Šestan.