"Napadaju nas HDZ i Možemo"
Grmoja brani Miletićeve izjave u Saboru: "Govorio je u slikama, ne bismo ih stvarno vješali"
"I ja sam znao reći da pravosuđe treba razoriti, ali nisam doslovno mislio da se bagerom mora poravnati sudove", tumači predsjednik Mosta.
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Zastupnici su u Hrvatskom saboru u četvrtak raspravljali o paketu zakonskih izmjena kojima se uvode strože sankcije za teška kaznena djela, a u ranim poslijepodnevnim satima vrijeme Kluba Mosta podijelili su Božo Petrov i Marin Miletić.
"Nekada treba govoriti baš jednostavnim jezikom, da nas razumiju ljudi, narod, vladajući, da nas razumije mafija, lopovi, da svi znaju što će tko napraviti. Želim da naši ljudi znaju što ćemo mi napraviti ako narod bude htio da Most bude u vlasti, da sudjelujemo u vođenju Hrvatske", započeo je Miletić svoj govor o planovima Mosta za slučaj izborne pobjede odnosno ulaska u parlamentarnu većinu.
Most će, najavio je njegov saborski zastupnik, spaliti sve, bagerom sravnati sve da bi se nanovo gradilo.
Poziv na nasilje
Posebno je upečatljiv bio Miletićev opis kazne što ju je Most namijenio onima koji su se korupcijom najviše ogriješili o državu. Njih bi se za noge vješalo po gradskim trgovima da ih ptice jedu.
"Mi smo spremni to napraviti, Most je to spreman. Kemijska na izbore, od tuda će sve početi", istaknuo je Miletić na kraju svog nastupa.
Grmoja: "To su samo slike"
Što o svemu misli predsjednik Mosta Nikola Grmoja? On nije mogao negirati da je Miletić govorio uime Kluba Mosta, ali je relativizirao sadržaj.
"To su samo slike, Miletić je govorio u slikama. I ja sam znao reći da pravosuđe treba razoriti, ali nisam pritom doslovno mislio da se bagerom mora poravnati sudove", naglašava Grmoja za Novi list.
Koje je značenje slike obješenog čovjeka kojeg ptice jedu?
"Odgovorne za teška kaznena djela se pušta na slobodu nagodbama, a zaslužili su najstrašniju moguću kaznu. Naravno, ne treba ih vješati po trgovima, ne zalaže se Most za smrtnu kaznu jer je u suprotnosti s našim vrijednostima.
Kriminalce se mora maknuti u zatvore da ne ugrožavaju društvo. Naša je poruka da bismo se snažno i odlučno obračunali s korupcijom. Napadaju nas HDZ, koji se očito prepoznao u Miletićevom govoru, i Možemo!, čija je Ivana Kekin korupcijom proširivala vilu u Istri i prijeti joj zato optužnica", kazao je predsjednik Mosta.
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