Grmoja brani Miletićeve izjave u Saboru: "Govorio je u slikama, ne bismo ih stvarno vješali"

"Nekada treba govoriti baš jednostavnim jezikom, da nas razumiju ljudi, narod, vladajući, da nas razumije mafija, lopovi, da svi znaju što će tko napraviti. Želim da naši ljudi znaju što ćemo mi napraviti ako narod bude htio da Most bude u vlasti, da sudjelujemo u vođenju Hrvatske", započeo je Miletić svoj govor o planovima Mosta za slučaj izborne pobjede odnosno ulaska u parlamentarnu većinu.