potvrdila i glasnogovornica
Ministarstvo pod hakerskim napadom? Ministar: Dobili smo uputu da ugasimo sva računala!
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva pod hakerskim je napadom.
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"Nemamo potvrđeno da je hakerski napad, kasnije ćemo možda dobiti tu informaciju, ali smo dobili uputu da ugasimo sva računala. Ovo jutro su nas o svemu obavijestili", rekao je ministar poljoprivrede David Vlajčić u Zagrebu na dodjeli ugovora korisnicima u okviru intervencija 73.08. i 73.11..
Glasnogovornica Ministarstva Vlatka Polšak Palatinuš rekla je za net.hr da su zaposlenici o napadu obaviješteni jutros. "Istina je, hakerski napad je u tijeku", rekla je.
Zasad nije poznato tko stoji iza napada ni jesu li kompromitirani podaci ili pojedini sustavi Ministarstva. Više informacija očekuje se tijekom dana.
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