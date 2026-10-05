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potvrdila i glasnogovornica

Ministarstvo pod hakerskim napadom? Ministar: Dobili smo uputu da ugasimo sva računala!

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N1 Info
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05. lis. 2026. 10:33
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Konferencija za medije na kojoj je potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede Photo: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Mia Slafhauzer/PIXSELL

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva pod hakerskim je napadom.

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"Nemamo potvrđeno da je hakerski napad, kasnije ćemo možda dobiti tu informaciju, ali smo dobili uputu da ugasimo sva računala. Ovo jutro su nas o svemu obavijestili", rekao je ministar poljoprivrede David Vlajčić u Zagrebu na dodjeli ugovora korisnicima u okviru intervencija 73.08. i 73.11..

Glasnogovornica Ministarstva Vlatka Polšak Palatinuš rekla je za net.hr da su zaposlenici o napadu obaviješteni jutros. "Istina je, hakerski napad je u tijeku", rekla je.

Zasad nije poznato tko stoji iza napada ni jesu li kompromitirani podaci ili pojedini sustavi Ministarstva. Više informacija očekuje se tijekom dana.

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Teme
david vlajčić hakerski napad ministarstvo poljoprivrede

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