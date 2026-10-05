"Nemamo potvrđeno da je hakerski napad, kasnije ćemo možda dobiti tu informaciju, ali smo dobili uputu da ugasimo sva računala. Ovo jutro su nas o svemu obavijestili", rekao je ministar poljoprivrede David Vlajčić u Zagrebu na dodjeli ugovora korisnicima u okviru intervencija 73.08. i 73.11..