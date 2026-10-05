CENTRISTI SE OKUPLJAJU
Vanđelić za N1 otkrio s kime sve stvara "treći put": "Sigurno ulazimo u Sabor"
Predsjednik stranke Republika Damir Vanđelić za N1 je potvrdio da će se sredinom listopada ujediniti s centrističko-liberalnim Fokusom Gabrijela Deaka, ali je otkrio i s kime još razgovaraju o stvaranju novog, širokog "trećeg puta", koji bi trebao okupiti centrističke opcije i zdesna i slijeva.
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"Mogu potvrditi da je dogovor s Fokusom praktički završen, a razmotrili smo da se stranke i pravno ujedine i našli smo najbolji put za to. Na skupštinama su članovi obje stranke odobrili takvo ujedinjenje, a tehnički smo se dogovorili kako ćemo to provesti. Sve je spremno da se to i napravi", rekao nam je Damir Vanđelić.
Još nisu razgovarali s Raspudićima, ali jesu s Rinčić
Otkrio je kako o pripajanju i koalicijama razgovaraju i sa strankama Hoćemo pravedno Dragice Trumbetaš, koja pokriva dio umirovljenika, Listom mladih te gradonačelnicom Rijeke Ivom Rinčić, čiji je dogradonačelnik iz Fokusa.
"S nekim strankama smo razgovarali o potencijalnim koalicijama, s Raspudićima još nismo razgovarali, ali smo skloni tome da se objedini široki centar i da postane utjecajan u svim budućim razmišljanjima o duopolu koji imamo u Hrvatskoj. Okupljamo stranke koje su i centar lijevo i centar desno", istaknuo je Vanđelić.
Dodao je kako su zainteresirani da Hrvatska izađe iz tema za koje smatraju da ne doprinose našoj budućnosti te da se okrene smanjenju korupcije, stvaranju efikasne javne uprave, povećanju mirovina kroz solidne sustave, uz smanjenje javnog duga, "koji je sad eksplodirao i mogao bi nam se razbiti o glavu zbog smanjenja BDP-a".
Bi li surađivali s HDZ-om i SDP-om?
Vanđelić je uvjeren da će njihova opcija sigurno ući u Sabor na sljedećim izborima.
"Zasigurno ulazimo u Sabor, ali naše su aspiracije puno veće. Naši ciljevi su dosta visoki i tek smo počeli po planu koji smo dogovarali preko godinu dana, u smjeru objedinjavanja centrističkih opcija", naglasio je.
Na pitanje bi li surađivali s HDZ-om i(li) SDP-om ako uđu u Sabor, Vanđelić je odgovorio da duopol nije dobar za Hrvatsku te da taj "eksperiment sad treba zaustaviti".
"HDZ se treba odmoriti od vlasti"
"Ono što sigurno nije dobro za demokraciju je da bilo tko ostane tako dugo na vlasti, a još je gore ako koristi ove alate koje koristi HDZ: korupcija i mikrokorupcija, uništavanje svih institucija koje bi trebale braniti segmente našeg društva i poduzetnike i opstanak naše ekonomije uopće. HDZ bi se sigurno trebao barem jedan mandat odmoriti od vlasti, izliječiti se od bolesti kojom se zarazio proteklih 10 godina preko svake mjere, a surađivat ćemo s onima koji zastupaju našu politiku", naglasio je.
Napomenuo je da trenutačno imaju dosta otvorenih razgovora i detaljan plan narednih koraka, da razgovaraju i o potencijalnim koalicijama, ali ne sa strankama duopola.
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