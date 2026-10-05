Vanđelić za N1 otkrio s kime sve stvara "treći put": "Sigurno ulazimo u Sabor"

"Ono što sigurno nije dobro za demokraciju je da bilo tko ostane tako dugo na vlasti, a još je gore ako koristi ove alate koje koristi HDZ: korupcija i mikrokorupcija, uništavanje svih institucija koje bi trebale braniti segmente našeg društva i poduzetnike i opstanak naše ekonomije uopće. HDZ bi se sigurno trebao barem jedan mandat odmoriti od vlasti, izliječiti se od bolesti kojom se zarazio proteklih 10 godina preko svake mjere, a surađivat ćemo s onima koji zastupaju našu politiku", naglasio je.