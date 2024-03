Miro Bulj: Grad Sinj je primjer kako će Most primjenjivati svoju politiku

Podijeli :

Patrik Macek/PIXSELL

Saborski zastupnik Mosta i gradonačelnik Sinja Miro Bulj gostovao je u N1 Studiju uživo kod Sandre Križanec. Komentirao je predstojeće izbore.

Još prošle godine, Most i Suverenisti su obznanili da zajedno izlaze na parlamentarne izbore. O bloku s drugim strankama desnice, u prvom redu Domovinskim pokretom, Bulj ne razmišlja, a svaki dosadašnji poziv naziva “neiskrenim”: “Most je definirao svog partnera. Mi idemo sa Suverenistima i gradimo svoj put, put promjene HDZ-a i politike zarobljenog sustava, da se napokon oslobodimo zagrljaja udava. Svi pozivi koje smo dobivali nisu bili iskreni.”

Upitan za postizborne koalicije, kazao je: “Znamo s kim nećemo. Nećemo s HDZ-om, kao ni ekstremno lijevim političkim opcijama. Oni koji prihvaćaju ono što Most zastupa su dobrodošli.”

Smatra da je Most spreman za izbore: “Imamo i prepoznatljive saborske zastupnike, a i dosta gradskih i županijskih organizacija. Na terenu se ne bojimo. Bit ćemo iskreni i borit ćemo se za opstanak ljudi na ovom području”, kazao je a zatim dodao kako je Sinj primjer na koji način će Most primjenjivati svoju politiku: ” Sinj je primjer kako ćemo to primjenjivati. Ja sam čovjek od terena, a ne salonski političar. Poznajem problematiku.”

