Mladi i izbori: “Oni ne prate medije, ne čitaju novine, ali dobivaju vijesti”

Profesor s Državnog sveučilišta Arizona (Arizona State University) Bill Silcock i profesorica s Fakulteta političkih znanosti Tena Perišin u Točki na tjedan s Milom Moralić, povodom druge godišnjice rata u Ukrajini, razgovarali su o ulozi medija u superizbornoj 2024., posebno u kontekstu globalnih promjena i izmjena informacija.

U Zagreb je stiglo nekoliko ukrajinskih novinara koji su na fakultetu u Zagrebu razgovarali i radili sa studentima novinarstva. “Radi se dokumentarac o ratnom izvješatvanju. Sučelili smo neke naše ratne novinare i ukrajinske, bilo je zanimljivo vidjeti njihova razmišljanja. Naša s odmakom i ukrajinska koja su još pod emocijama”, rekla je Tena Perišin.

Bill Silcock je istaknuo da su studenti položili ispit: “Kao profesor novinarstva nikad nisam doživio ovako divno iskustvo. Zamislite, šest profesionalnih novinara s prve crte u Ukrajini doveli smo u Zagreb u okviru sjajnog Teninog programa novinarstva. Kontakt sa sjajnim hrvatskim novinarima, uključujući vas… A doveli su i dva Amerikanca koji su pomogli oblikovati priče. Studenti su bili okosnica cijele priče i bili su izuzetno profesionalni. Iskustvo koje oduzima dah, ne mogu to nikako drukčije opisati. Radili smo dokasna i pojeli previše pizze, ali ovo je veoma važan projekt.”

Na pitanje koliko su mladi zainteresirani za vijesti i gdje nalaze informacije, Perišin kaže: “Proveli smo fokus grupe u četiri hrvatska grada. Oni ne gledaju vijesti, ne prate medije, ne čitaju novine. Vijesti dobivaju preko društvenih mreža. Dobivaju priče, ali drugim načinom. Žele da sve bude interaktivno, brzo… Moramo razumjeti njihov pristup.”

Na pitanje kako ih zainteresirati za današnji svijet i je li u SAD-u situacija drugačija, Silcock je rekao:

“Moja su djeca milenijalci u 30-ima i poučavaju studente koji su 10 godina mlađi, a njih ne zanimaju ni Biden ni Trump. Zanimaju ih teme poput klimatskih promjena, pobačaja, prava žena na izbor… Osim ako ne čuju da su te teme u središtu rasprave, bit će manje zainteresirani.”

Dodaje da ne samo mladi, već i sredovječni i stariji ljudi kažu da bi najradije neka druga dva kandidata, bilo koga drugoga. Kako to da stranke to ne razumiju?

“Zbog povijesti. No, otkako sam u Zagrebu, Trump je rekao neke bombastične stvari o NATO-u. Dođe vam da pitate ljude znaju li što govori o NATO-u i jesu li bili na njegovoj stranici. Očekuju da novinar obavi sav taj posao za njih. Imamo još devet-deset mjeseci, priča još nije gotova, postat će još mnogo zanimljivije. Ali znam mnoge, od mladih preko sredovječnih do starijih ljudi, koji žele druga dva kandidata. Vrlo sam zahvalan na istraživanju koje je Tena provela sa svojim timom jer je veoma važno znati gdje je publika, ovi mladi. Istina, na telefonima su, ali provevši s njima dva tjedna, shvatio sam da će se angažirati baš kao i moji američki studenti, samo morate govoriti o temama do kojih im je stalo, a to nisu nužno teme do kojih je stalo njihovim roditeljima i djedovima i bakama.”

“Novinari su poput učitelja koji publici pomažu shvatiti veoma složene stvari, od klimatskih promjena do pitanja vezanih za LGBTQ zajednicu itd. Jer ljudi nisu glupi, samo su vrlo zaposleni, a mi im te stvari moramo učiniti probavljivima te pomoći da čuju različite glasove i onda donesu vlastiti sud. Dezinformacije koje izlaze u javnost zastrašujuće su. Umjetna inteligencija – zastrašujuće! Ali novinarstvo nam je dugo služilo, nikamo ne ide, formati će se promijeniti, ali moramo pronaći svjetlo pa neka ljudi odluče što će s njime”, zaključio je.

