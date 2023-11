Mrak Taritaš o preseljenju Sabora: Zastupnici će se prilagoditi, no što s 300 zaposlenih?

Podijeli :

Hrvatski sabor, čija je zgrada oštećena u potresima 2020. godine, napravio je nove korake u drugom pokušaju da zgradu obnovi, no kada bi obnova konačno mogla krenuti, teško je precizirati. Saborska zastupnica stranke Glas Anka Mrak Taritaš gostovala u Novom danu u kojem je komentirala upravo obnovu Sabora.

“Ono što mi kao saborski zastupnici znamo, saznamo kad su predsjedništva Sabora. No, relativno malo znaju i zaposlenici Sabora – gdje, kako, zašto. Kad doma adaptirate svoj stan, to je jedan ozbiljan proces pripreme prije samih radova. Što se događa s Vladom mi je enigma…”, kazala je saborska zastupnica Anka Mrak Taritaš.

Navodi da je Vlada odlučila ići u natječaj za projektiranje koji je završio izdavanjem dozvola.

“No, tu će trebati i natječaj za izvođača radova, pa nadzor, preseljenje i samo trajanje radova. Bit će i 4 godine od zagrebačkog potresa, a pokazala se maksimalna nesposobnost od natječaja koji su propadali. Hvalili smo se odgodom od godinu dana, to kao da vam dijete ide na popravni. Apsolutno smo bili nepripremljeni, mislim da na cijelu obnovu Sabora nismo adekvatno pripremljeni. Prvo je pitanje koliko ima izvođača koji žele ući u tako veliki posao, a druga stvar je to da se mora voditi računa o tome gdje će se Sabor preseliti. Saborski zastupnici će se prilagoditi, ali ondje je zaposleno 300-tinjak zaposlenika koji moraju doći do posla”, rekla je.

Također, kaže: “Vi ne možete doći, uzeti papire i preseliti ih. Za sigurnosnu pripremu nove zgrade Sabora potrebno je šest mjeseci, mi sad već ulazimo u novu godinu. Uspješni ste onoliko koliko napravite uspješnu pripremu. U fond solidarnosti smo trpali sve i svašta jer se nismo adekvatno pripremili”.

