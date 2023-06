N1 istražuje: Tko je zakočio uredbu „račune na stol“ u nabavi plina?

Podijeli :

Nakon što je 1. travnja promijenjena metodologija za izračun tarifa za plin protiv čega je posebno protestirao PPD tvrdeći da će biti nanesene štete na tržištu plina, Ministarstvo gospodarstva je najavilo donošenje uredbe o obeštećenju dobavljača, ali uz uvjet da pokažu račune, odnosno, objave nabavnu cijenu plina, no ni danas uredba još nije donesena, a iz Ministarstva nam je službeno odgovoreno da je „u proceduri“

PPD ne misli pokazivati nikakve račune po kojoj je cijeni nabavljen plin – rekao je Pavao Vujnovac, vlasnik i predsjednik Uprave PPD-a, saznaje N1 neslužbeno, na sastanku s predstavnicima Zagrebačkog Holdinga i Gradske plinare Zagreb-Opskrba (GPZO), te predstavnikom Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja koji je održan nakon što je profunkcionirala nova Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za opskrbu plinom koju je donijela Hrvatska energetska regulatorna agencija, Hera, 1. travnja ove godine.

Radi se o onom zahvatu Here koji je izazvao značajne promijene na cijeloj hrvatskoj sceni opskrbe plinom, a izazvao je i oštar protest jednog od najvećih hrvatskih distributera plina, PPD-a još u fazi javnog savjetovanja. N1 je prvi otkrio sadržaj njihovog dopisa u kojem je predložene izmjene okvalificirao kao „pravno neutemeljene, nedozvoljene i nezakonite“, a zbog čega su smatrali da postoji i razlog za „preispitivanje postupanja odgovorne osobe Agencije“. Pojednostavljeno, PPD je htio da ostane stara formula izračuna kojom se izračunava cijena plina po prosjeku cijena godinu dana unazad i po kojoj bi cijena za narednu plinsku sezonu od 1. travnja do 31. ožujka naredne godine bila 106 eura, a Hera je predlagala – i na kraju i donijela – Metodologiju po kojoj se cijena plina računa po aktualnim cijenama na tržištu, koje trenutno vrijede za kupnju za godinu dana unaprijed – te je tako danas cijena plina 46,5 eura/MWh.

Najava donošenja uredbe

Unatoč ljutnji PPD-a i intonaciji dopisa koja se mogla smatrati prijetećom (jer se spominjalo pravno preispitivanje postupanja odgovorne osobe) i tvrdnjama iz PPD-a da će Metodologija „narušiti cijelo plinsko tržite, mnoge opskrbljivače plinom odvesti u stečaj“, Metodologija je prošla, građani koji su strahovali od dramatičnog poskupljenja plina mogli su odahnuti, ali odmah se otvorila i javna diskusija o tome što će se zbiti ako su dobavljači, pa i PPD, ranije nabavili plin po višim cijenama, a sada će biti plaćeni manje, 46,5 eura/MWh. I iz PPD-a, i brojni konzultanti koji su bliski krugu Pavla Vujnovca, vlasnika PPD-a kojeg se smatra ključnim igračem na cijeloj hrvatskoj energetskoj sceni, odmah su ustvrdili da bi država trebala refundirati razliku svim dobavljačima koji bi zbog uvođenja Metodologije eventualno mogli trpjeti štetu. No, što ako ima onih koji su nabavljali plin po mnogo jeftinijim cijenama koje dominiraju već mjesecima na tržištu plina?

Iz Ministarstva je stigao odgovor da se razmišlja o obeštećenju onih koji su kupili plin skuplje, ali na „način da se utvrdi početna cijena“. „Mislimo razraditi slovenski model, ali čekamo HERA-inu metodologiju. To i je poanta slovenskog modela – utvrđivanje tko je kupio plin, po kojoj cijeni i po kojoj cijeni će se na kraju prodavati. Ne vidim zašto bi PPD imao otpor prema tome. Osim PPD-a, imate i druge trgovce koji su bili protiv primjene metodologije jer čim je cijena veća, veća je i mogućnost zarade.“, izjavio je tada u programu N1 Jurica Lovrinčević, savjetnik ministra Davora Filipovića. I tada je najavljena uredba po kojoj će se to raditi i od tada, od početka travnja do danas – uredba nije donesena.

Dakle, da bi dobavljači dobili razliku – trebali bi pokazati „račune“ odnosno, dokumentirati da su doista na gubitku.

No, izmijenjena Metodologija niti nije obuhvatila sve dobavljače u svim situacijama jednako. Od ukupno jedanaest dobavljača na hrvatskoj plinskoj sceni, njih deset u ovom trenutku plaćeno je 46,5 eura po MWh, a samo jedan, i to upravo PPD, i to u slučaju najvećeg potrošača plina u državi, Gradske plinare Zagreb – Opskrba, plaćen je 106 eura po MWh, iako su trenutno cijene plina na europskom tržištu i debelo ispod 46 eura.

GPZO šutke plaća milijunske razlike

Ukratko, Gradska plinara Zagreb-Opskrba, čiji je vlasnik Grad Zagreb, u ovom trenutku plaća PPD-u desetke milijuna eura više nego što bi plaćala da je cijena 46,5 eura, kako je utvrđeno po metodologiji koja je izmijenjena 1. travnja. Neslužbeno, samo za mjesec travanj, radi se o razlici od oko 17 milijuna eura.

A po kojoj je cijeni nabavio PPD plin koji prodaje Gradskoj plinari Zagreb-Opskrba? To je totalna tajna, i po svemu sudeći – PPD nije spreman niti otkriti po kojoj cijeni nabavlja plin.

Radi se o famoznom ugovoru koji je potpisala bivša uprava Gradske plinare Zagreb – Opskrbe, neposredno nakon što je došlo do smjene vlasti u Zagrebu (točnije, kako je javno rekao gradonačelnik Tomislav Tomašević, drugi dan njegovog mandata) i zbog kojeg je smijenjeno nekoliko vodećih ljudi tvrtke, pa i glavni direktor Igor Pirija. Gradonačelnik Tomašević je više puta tvrdio da je ugovor štetan, da se provodi interna kontrola, te da će „dokumentacija biti proslijeđena nadležnima i da će se utvrditi odgovornost bivše uprave“.

U međuvremenu Gradsku plinaru Zagreb – Opskrba vodi nova uprava, glavni direktor je Jeronim Tomas, ali i dalje se opskrba plinom obavlja prema ugovoru koji je gradonačelnik nazvao štetnim. Tomas koji je došao na mjesto šefa Gradske plinare Zagreb – Opskrba s mjesta direktora Riznice Fortenova grupe u 2021. godini nesumnjivo je dobro poznavao i bio poslovno povezan s vlasnikom tvrtke s kojom su njegovi prethodnici navodno ugovorili štetan ugovor, Pavlom Vujnovcem, i, po svemu sudeći, umjesto razmatranja novih rješenja, Tomas se odlučio za smirivanje situacije i guranje poslovanja po modelu koji je ugovorio njegov prethodnik.

Gradska uprava ne želi odgovoriti na upit N1

Ni GPZO, ni Gradska uprava nisu odgovorili na upit N1 jesu li navodno štetan ugovor prijavili Dorhu ili poduzeli ikakve druge radnje, a nisu odgovorili niti na pitanje o sastanku predstavnika GPZO i PPD-a, te koliko plaćaju ukupno plina od 1. travnja i razmatraju li nekakve drugačije, za Zagreb povoljnije scenarije. Jer unatoč mogućim penalima u slučaju razvrgavanja ugovora, možda postoji povoljniji izračun – s obzirom na cijene plina na tržištu i metodologiju koja je na snazi od 1. travnja.

Drugim riječima, Gradska uprava predvođena Tomislavom Tomaševićem i novi menadžment GPZO nastavljaju „voziti“ prema ugovoru koji su proglasili štetnim i zbog kojeg su neke osobe i smijenjene, te se tako i vezuju uz energetski lobi Pavla Vujnovca.

S druge pak strane iz PPD-a odgovaraju da nitko iz GPZO nije tražio raskid ugovora, da su, dapače, oni ti koji su nudili raskid ugovora. „Jedino je PPD u više navrata nudio raskid ugovora, ali su i Ministarstvo gospodarstva i GPZO inzistirali da PPD izvrši svoje ugovorne obveze do kraja, kao i da, u trenutcima kad je kriza s plinom na međunarodnim tržištima bila na vrhuncu, izda posebno jamstvo da će isporučiti sve ugovorene količine poštujući ugovorenu cijenu temeljenu na formuli iz metodologije.“, odgovorili su na upit N1 iz PPD-a.

Oni su i potvrdili da je održan sastanak visokorangiranih predstavnika svih strana upletenih u gradsku opskrbu plinom, ali je zanimljivo da su istaknuli da nije bilo službenih predstavnika Ministarstva gospodarstva, nego – savjetnik ministra, pri čemu su jasno dali do znanja da savjetnika ministra Davora Filipovića, Juricu Lovrinčevića ne žele smatrati „službenim predstavnikom“.

„Održan je sastanak na kojem su bili službeni predstavnici PPD-a, službeni predstavnici ZG Holdinga i GPZ Opskrbe, dok službenih predstavnika Ministarstva gospodarstva nije bilo već je sastanku prisustvovao g. Jurica Lovrinčević, posebni savjetnik za gospodarstvo ministra gospodarstva. G. Vujnovac na sastanku je ustvrdio kako promjenom metodologije PPD-u nije nastala šteta i kako PPD ne potražuje nikakvu nadoknadu. Ponavljamo kako do danas u RH ne postoji dokument koji regulira nadoknadu razlike u cijeni plina opskrbljivačima.“, odgovoreno nam je iz PPD-a.

Nije nam odgovoreno na precizno pitanje je li točno da je Pavao Vujnovac javno izgovorio da mu ne pada na pamet pokazivati račune, odnosno dokumentirati po kojoj je cijeni PPD nabavio plin, ali – nije niti demantirano.

PPD: Nama nije nastala nikakva šteta

PPD, zahvaljujući famoznom ugovoru s GPZO i dalje tvrdi da svi ti pokušaji reguliranja cijene i utvrđivanja pošto je netko kupio plin, a po koliko prodao – zapravo nemaju ništa s njima. Oni koji su u javnom savjetovanju tvrdili da nova Herina metodologija donosi dramatične probleme dobavljačima sada su ohladili retoriku i tvrde da PPD-u promjenom metodologije nije nastala nikakva šteta, da oni nemaju što potraživati, pa onda to i neće učiniti.

Na pitanje kako komentiraju najavljenu uredbu odgovaraju da „u RH ne postoji pozitivan pravni propis koji se bavi tematikom nadoknade razlike u cijeni plina opskrbljivačima te se o takvom dokumentu zasad samo nagađa.“

„PPD podržava implementaciju tzv. slovenskog modela za nadoknadu razlike u cijeni plina opskrbljivačima krajnjih kupaca. On je u Hrvatskoj primijenjen u slučaju električne energije, a mi smo višekratno u raznim medijima isticali da se zalažemo da se isti model primjeni i na plin.“, stoji u pisanom odgovoru iz PPD-a.

Pitali smo i Eon i Geoplin, kao druga dva velika dobavljača, imaju li ikakve informacije o uredbi kojom bi se riješilo pitanje eventualne razlike u cijeni, ali i prisililo dobavljače da je pokažu račune po kojima su platili plin koji prodaju, te tako i razotkriju eventualne razlike u svoju korist – ali odgovorili su nam da ne mogu komentirati uredbu koja još nije donesena.

S obzirom da je iz Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja RH još početkom travnja odgovoreno da se uredba sprema, pitali smo ih u kojoj je fazi, odnosno – zašto nije donesena. No, dobili smo samo vrlo kratak odgovor. „Predmetna Uredba je u proceduri“, navedeno je u pisanom odgovoru. Neslužbeno se tvrdi da su stručne službe Ministarstva već odavno pripremile dokument, no, on je po svemu sudeći „zapeo“ na višim instancama.

PPD sada nesumnjivo uživa u plodovima svoje zlatne koke, GPZO, ali tvrde da su u ranijem kriznom razdoblju – oni bili u minusu. „Zahvaljujući ugovorima koje imamo, a koji se temelje na staroj metodologiji, GPZO je tijekom plinske krize, za isporučeni plin platio ukupno 324 milijuna eura manje od tržišne cijene, a sva kućanstva u RH u posljednje dvije godine platila su plin više od 642 milijuna eura manje od tržišne cijene. Iz tih broji jasno je da je upravo PPD iznio velik dio plinske krize na svojim leđima, a GPZO je bilo jako stalo da zadrži ugovore s nama.“, rezolutni su iz PPD.

No, sve bi bilo mnogo jasnije kada bi bili spremni pokazati dokumentaciju, račune, s točnim nabavnim cijenama. A evidentno je da se tom koraku opiru i oni, a vrlo izgledno i neki drugi dobavljači. S obzirom da se uredba koju bi se moglo nazvati „računi na stol“ tako dugo ne može naći na sjednici Vlade, nema sumnje da je lobi onih koji žele da računi i dalje ostanu skriveni i dalje vrlo moćan.

