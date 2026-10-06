Na mirovinskom zavodu gotovo 15.000 osiguranika više nego prošle godine

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Prvi podaci Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) za 30. rujna ove godine pokazuju da je broj osiguranika u odnosu na kraj rujna prošle godine povećan za 0,82 posto odnosno za 14.592 osiguranika te ih je na kraju ovogodišnjega rujna bilo 1.786.655.

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U odnosu na 30. rujna 2024. godine osiguranika je bilo 2,66 posto odnosno 46.272 više, a u odnosu na kraj rujna 2023. njihov broj povećan je za 6,5 posto ili 109.084.

Prema djelatnostima, najviše osiguranika na kraju rujna ove godine bilo je u trgovini na veliko i malo, 243.839. U prerađivačkoj industriji bilo ih je 242.464, građevinarstvu 155.766 i u obrazovanju 138.745.

Broj osiguranika na mirovinskom zavodu jedan je od pokazatelja kretanja zaposlenosti.