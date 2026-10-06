dizel odlazi u povijest
Najprodavaniji auto u Hrvata dobiva novi motor: Stiže kao zamjena za legendarni TDI
Škoda je proširila ponudu svojih motora, i to za svoj najprodavaniji model.
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Škoda Octavia je najprodavaniji automobil u Hrvatskoj već drugu godinu za redom. Tako je 2025. prodano 3885 Octavija, što znači da taj popularni model čini više od trećine svih prodanih Škoda, javlja Automobiliona.
Octavia i ove godine nastavlja u istom ritmu. Tako je i prvih šest mjeseci bila najprodavaniji model kod nas. Od siječnja do lipnja prodana je u čak 2364 primjerka, što joj donosi tržišni udjel od 5,43 posto.
Najviše prodanih Octavia u Hrvatskoj pokreće dizelski motor, njih 43%, a zatim slijedi benzin (42,7 posto), dok ih je ostatak na blago-hibridni pogon.
Novi motor u Octaviji
Česi su sada najavili i još jedan motor koji uskoro stiže u ponudu. Octavia tako postaje prvi Škodin model koji će dolaziti s potpuno hibridnim pogonom. Novi motor imat će snagu od 136 i 170 KS.
Ovaj paralelni hibridni sustav također omogućuje vožnju isključivo na električni pogon bez potrebe za punjenjem pogonske baterije. Novi pogonski sustav dostupan je i za Octaviju u kompakt verziji, kao i karavan, u paketima opreme Selection i Sportline.
Kako radi Octavia Hybrid?
Potpuno hibridni pogonski sustav modela Octavia sastoji se od dva elektromotora, benzinskog motora 1.5 TSI evo2, jednostupanjskog automatskog mjenjača i automatske spojke koja osigurava izravnu mehaničku vezu između benzinskog motora i prednjih pogonskih kotača.
Manji od dva elektromotora prvenstveno djeluje kao generator, a ujedno pokreće motor s unutarnjim izgaranjem. Veći i snažniji pogonski elektromotor pokreće prednje kotače i rekuperira energiju tijekom kočenja.
Hibrid kao zamjena za dizel
Kako cijela Volkswagen grupa polako ukida dizelske TDI motore u svojim modelima i zamjenjuje ih hibridima, tako ni Octavia nije izuzetak. Kako se doznaje iz Škode, Octavia TDI se i dalje može naručiti, ali ne i zadugo.
Naime, iz Škode su potvrdili kako će narudžbe za Octaviju u dizelskoj izvedbi biti moguće zaprimati do svibnja 2027. godine.
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