Open AI / ChatGPT

Potrošačima vode u Rijeci i okolnim gradovima i općinama preporučuje se preventivno prokuhavanje vode za piće i pripremu hrane od najmanje tri minute, zbog obilnih oborina koje su uzrokovale zamućenja vode na izvorištima, izvijestila je u četvrtak riječka tvrtka Vodovod i kanalizacija.

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Isporučena voda mikrobiološki je ispravna no, unatoč poduzetim mjerama, moguća je povećana mutnoća pa se prokuhavanje preporučuje iz preventivnih razloga.

Preporuka prokuhavanja vode ostaje na snazi do izdavanja službene obavijesti o normalizaciji stanja u vodoopskrbnom sustavu.

Prokuhanu vodu potrebno je ohladiti i čuvati na hladnome mjestu, u čistoj i poklopljenoj posudi.

Voda iz vodoopskrbnog sustava može se koristiti za tuširanje, osobnu higijenu i ostale sanitarne potrebe.

Kako bi se potrošačima osigurala dodatna mogućnost opskrbe zdravstveno ispravnom vodom za piće, organizirat će se i alternativna vodoopskrba putem prijenosnih spremnika, a o lokacijama postavljanja spremnika potrošači će biti obaviješteni putem službene mrežne stranice Vodovod i kanalizacija.

U koordinaciji sa sanitarnom inspekcijom Državnog inspektorata i Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije kontinuirano se prati zdravstvenu ispravnost vode u vodoopskrbnom sustavu te poduzimaju sve potrebne mjere radi što brže normalizacije vodoopskrbe, priopćili su iz riječkog Vodovoda i kanalizacije