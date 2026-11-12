o tragediji u Jankomiru
Grmoja: Kako je jedan potrošeni, posrnuli ministar iz SDP-ove vlade završio na čelu Uprave važne ustanove?
Gost našeg Hrvoja Krešića bio je predsjednik Mosta i saborski zastupnik Nikola Grmoja. Razgovarali su o političkoj odgovornosti, propustima sustava i posljedicama tragedije u Psihijatrijskoj bolnici Sveti Ivan.
"Možda bismo mogli reći da bi to bilo dovoljno", započeo je Nikola Grmoja, komentirajući ostavku ravnateljice Psihijatrijske bolnice Sveti Ivan Majde Grah, "...da nismo imali situaciju da je politički vrh Grada Zagreba, dakle Sandra Benčić, Tomislav Tomašević, branio postupanje ravnateljice. Govorili su cijelo vrijeme da je sve napravljeno po zakonu i po pravilima struke, a vidjeli smo po nalazu inspekcije da praktički nisu obavljene ni edukacije zaposlenika."
Dodao je kako ne odgovornost seže do samog vrha te da je učinjen "niz propusta".
"Isto tako, ravnateljica je tek nakon 14 dana pogledala snimku. Zamislite da ste vi ravnatelj bilo kakve ustanove i da se dogodi nekakav incident, da imate čak i kaznenu prijavu u obitelji već dva dana nakon te tragedije, i da vam treba 14 dana da tu snimku pogledate.
Sasvim je jasno da je učinjen niz propusta. Možda bi ta ostavka bila dovoljna da nismo imali prijašnju situaciju da je gospođa Benčić otvoreno branila ravnateljicu, da se gradonačelnik Zagreba pravio nevješt i govorio da on nema kontakta. Kakav ste vi gradonačelnik ako nemate kontakt s ravnateljima ustanova kojima upravljate?", pita se Grmoja.
Dodaje kako se nada da će ova tragedija ljudima koji su se našli u sličnoj situaciji vratiti dio dostojanstva.
"Nisam želio govoriti o političkoj odgovornosti jer u ovakvoj tragediji treba zadržati minimum dostojanstva. Govorio sam o tome da se nadam da će ova tragedija dovesti do toga da se tim ljudima vrati dostojanstvo, mnogi koji su doživjeli slični u ovim i drugim ustanovama sada se javljaju. Da nitko više ne doživi ovo što je Kristian Josip Periš doživio u bolnici Jankomir", kaže Grmoja.
Pa ipak, nastavlja:
"Ali treba govoriti o političkoj odgovornosti. Jer oni koji sada ne žele priznati odgovornost, oni bi bili prvi koji bi tražili revoluciju da se ovo dogodilo nekom drugom. Moramo prestati s tim dvostrukim mjerilima. Ja pozivam i hrvatske medije da budu pravedni prema svima, kada se dogodi bilo što, u bilo kojoj političkoj stranci, da imaju ista mjerila prema svima.
Osjeća se da nekako da je dio medija zaštitnički nastrojen prema platformi Možemo!, što nikako nije dobro. Time se samo ojačavaju argumenti premijera Plenkovića, koji se na sličan način kao i oni ponaša oko afere koja se događa u Lici i svi njegovi narativi se potvrđuju. Trebaju preuzeti odgovornost oni koji su politički odgovorni za kadroviranje", kaže.
Grmoja postavlja pitanje: zašto je Mirando Mrsić na čelu Uprave u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan?
"Evo, postavljam pitanje: otkud Mirando Mrsić? Jedan potrošeni, posrnuli ministar iz SDP-ove vlade, čija je žena bila upetljana u niz afera i dugova prema HZZO-u, kako je on završio na čelu Uprave ove važne ustanove, koja treba skrbiti o najranjivijima?"
Dodaje kako na političkoj sceni ne smije biti licemjerja i dvostrukih mjerila.
"Na Skupštini Grada Zagreba su SDP i Možemo glasali protiv toga da se izvješća o poslovanju bolnice u Jankomiru daju na uvid. To je skandalozno, da HDZ to napravi, oni bi prvi skakali na zadnje noge. I neka skaču u takvim trenucima, i ja ustajem kada se to dogodi. Ali ne smije biti licemjerja i dvostrukih kriterija, to od nas očekuju hrvatski ljudi u ovoj tragediji. Očekuju da vidimo što moramo mijenjati u sustavu kako se ovo više nikom ne bi dogodilo.
Kristianu Josipu Perišu ovim iživljavanjem pokušali su oduzeti ljudsko dostojanstvo, nisu ga tretirali kao osobu, iživljavali su se nad njim. Ali ono što ja vidim kao svjetlo na kraju mračnog tunela jest to da će ovom tragedijom Kristian mnogima vratiti dostojanstvo. Mnogi su počeli iznositi svoje priče, kako se nikad ni u jednoj ustanovi ne bi dogodilo ovo što se dogodilo u Jankomiru. Kako bismo mijenjali cijeli sustav, edukaciju, nadzor...", kaže Nikola Grmoja.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare