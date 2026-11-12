"Na Skupštini Grada Zagreba su SDP i Možemo glasali protiv toga da se izvješća o poslovanju bolnice u Jankomiru daju na uvid. To je skandalozno, da HDZ to napravi, oni bi prvi skakali na zadnje noge. I neka skaču u takvim trenucima, i ja ustajem kada se to dogodi. Ali ne smije biti licemjerja i dvostrukih kriterija, to od nas očekuju hrvatski ljudi u ovoj tragediji. Očekuju da vidimo što moramo mijenjati u sustavu kako se ovo više nikom ne bi dogodilo.