Bili ste na razgovoru za posao? Evo koliko dugo biste trebali čekati odgovor poslodavca

Ipak, navodi portal, pojedina iskustva pokazuju da problem često nastaje kada poslodavac ne održi obećanje. Jedna sudionica tako navodi da joj je sasvim prihvatljivo pričekati tjedan dana kako bi saznala je li dobila posao. No, dodaje da poslodavci znaju obećati odgovor u tom roku, a zatim se uopće ne javiti. Drugi opisuju kako odgovor dobiju tek kada sami kontaktiraju poslodavca i pitaju što se dogodilo s njihovom prijavom.