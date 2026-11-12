KOLIKO JE PREDUGO?
Bili ste na razgovoru za posao? Evo koliko dugo biste trebali čekati odgovor poslodavca
Nakon zadnjeg kruga razgovora za posao, 42 posto kandidata odluku poslodavca očekuje unutar tri dana, pokazala je anketa koju je u četvrtak objavio portal MojPosao.
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Rezultati ankete, u kojoj je sudjelovalo više od 250 ispitanika, pokazuju da gotovo trećina ispitanika, njih 30 posto, smatra da bi se poslodavac trebao javiti u roku od tri dana, s obzirom da bi nakon nekoliko krugova razgovora već trebao imati dovoljno informacija za odluku. Tu je i 12 posto ispitanika koji odgovor želi dobiti već sutradan.
S druge strane, najviše ispitanika, njih 39 posto, prihvatljivim smatra čekanje do tjedan dana, a pojedini pojašnjavaju da pritom misle na pet radnih dana.
Ipak, navodi portal, pojedina iskustva pokazuju da problem često nastaje kada poslodavac ne održi obećanje. Jedna sudionica tako navodi da joj je sasvim prihvatljivo pričekati tjedan dana kako bi saznala je li dobila posao. No, dodaje da poslodavci znaju obećati odgovor u tom roku, a zatim se uopće ne javiti. Drugi opisuju kako odgovor dobiju tek kada sami kontaktiraju poslodavca i pitaju što se dogodilo s njihovom prijavom.
Nadalje, čekanje do dva tjedna prihvatljivo je za sedam posto ispitanika, dok je dodatnih 12 posto spremno čekati i dulje, ako znaju kada mogu očekivati odgovor.
Sudionicima je važno i kakav odgovor će dobiti. Većina želi konkretnije objašnjenje zašto nisu dobili posao, umjesto uobičajene poruke da je odabran drugi kandidat. Posebno ih, međutim, smeta kada odgovor potpuno izostane. Jedan sudionik navodi da ga neispunjeno obećanje o javljanju navodi na sumnju i u sve ostalo što mu je poslodavac rekao tijekom razgovora, pokazala je anketa koju je provela tvrtka Alma Career Croatia, poznata po portalu MojPosao.
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