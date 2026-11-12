Ivica Galovic/PIXSELL

Novinar Goran Milić ustvrdio je da Hrvati u Čileu, ali i u Bosni i Hercegovini, imaju bolji položaj nego što bi se očekivalo s obzirom na to da su u tim državama manjinski narod. Posebno je istaknuo hrvatsku zajednicu u Čileu, za koju tvrdi da je u prosjeku imućnija i od stanovnika španjolskog i talijanskog podrijetla.

Podijeli

Oglas

Milić je o položaju Hrvata u Južnoj Americi govorio gostujući u podcastu Kliker.

"Čile je jedina država... Ima dvije, ali reći ću daleko od nas. Jedina država gdje Hrvati kao manjina žive bolje od prosjeka većine", rekao je Milić.

Pritom je povukao paralelu s hrvatskim iseljeništvom u Njemačkoj i Sjedinjenim Američkim Državama. Iako su Hrvati u tim zemljama, prema njegovim riječima, u prosjeku imućniji od svojih sunarodnjaka u Hrvatskoj, nisu bogatiji od većinskog stanovništva tih država, piše Klix.ba.

Tvrdi da je u Čileu situacija drukčija jer su Hrvati u prosjeku imućniji i od Čileanaca španjolskog i talijanskog podrijetla.

Govoreći o utjecaju hrvatske zajednice, Milić je podsjetio da je Čile imao predsjednika hrvatskog podrijetla te da Hrvati imaju predstavnike i u Senatu. Posebno je izdvojio i nogometnog stručnjaka Mirka Jozića, kojemu pripisuje velike zasluge za jedan od najvećih uspjeha čileanskog nogometa.

Istaknuo je i doprinos Hrvata razvoju zemlje, navodeći kao primjer međunarodnu zračnu luku čiju je arhitekturu, prema njegovim riječima, osmislio hrvatski arhitekt.

"Biti Hrvat u Čileu je ozbiljna stvar", zaključio je Milić, dodajući kako osim Čilea sličan položaj hrvatske manjine prepoznaje još samo u Bosni i Hercegovini.

"Samo još jedna zemlja ima gdje mi kao manjina, kao najmanji narod, imamo status bolji od najvećeg naroda, to je Bosna", rekao je.