Flego o Vladi DP-a i HDZ-a: Vjerujem da je ova suradnja odavno dogovorena, ovo je bila predstava

Aktualni zastupnik IDS-a u Europskom parlamentu Valter Flego bio je gost Newsrooma u kojem je s našim Domagojem Novokmetom razgovarao o formiranju parlamentarne većine i dogovoru između Domovinskog pokreta i HDZ-a.

“Kad čovjek pogleda stvari, dosta su jednostavne. Imamo pobjednike ovih parlamentarnih izbora, to su ljudi iz DP-a, imamo one koji su izgubili – to je SDP i činjenicu da Vlada skreće još više u desno. Žalosti me da razbijamo sve ono što smo gradili godinama i da nacionalne zajednice u toj turbo desnoj nacionalnoj Vladi nisu prihvatljive u 2024. godini ne bih vjerovao ni u najluđim snovima”, kazao je zastupnik IDS-a Valter Flego.

Kaže da je očekivao da će nacionalne zajednice biti jedinstvene.

“Ono što se danas događa najbrojnijoj nacionalnoj zajednici, sutra se može dogoditi nekoj drugoj ili trećoj po brojnosti. Trenutak je da nacionalne zajednice počnu razmišljati na zajednički način. I sam HDZ koji koalira s DP-om ruši vjerodostojnost koju je gradio osam godina. Mislim da bi bilo dobro da se nacionalne zajednice drže zajedno i da tako osnaže svoju poziciju. Ovo što se događa ne ulijeva mi vjeru ili nadu da će dugoročno trajati”, kazao je.

Također je komentirao: “Prošli su put crni labudovi letjeli iznad Hrvatske, meni je čudno da se premijer koji okuplja većinu nalazi na listi za EU parlament, morat će se u ovih 30 dana potruditi objasniti ljudima što radi na toj listi. Vjerujemo da će ova turbo desna Vlada biti kažnjena na EU izborima, a da mi predstavljamo najjaču centrističku opciju i da ćemo biti pozitivno iznenađenje ovih izbora”, zaključio je Valter Flego.

“Čestitam pobjedi DP-u na moju žalost. Jasni su interesi i motivi preuzimanja ministarstava. Jasno je da je bilo koja Vlada ideološka Vlada. Zanima me kako će nakon nekoliko mjeseci kad krenu dolaziti ideološka pitanja na stol u Vladi. Vjerujem da je ova suradnja odavno dogovorena, ovo je bila predstava koja nas je trebala zabavljati dva tjedna”, zaključio je.

