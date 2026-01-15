Besplatno liječenje u 15 ustanova u Hrvatskoj: Kako ostvariti pravo i u koje toplice možete otići

Bolnička medicinska rehabilitacija provodi se u specijalnim bolnicama za medicinsku rehabilitaciju i to kao početna i održavajuća bolnička medicinska rehabilitacija. Kod provođenja početne bolničke medicinske rehabilitacije osiguranoj osobi se odobrava boravak u ugovornoj specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju, u pravilu, u trajanju od 21 dan. Kod kroničnih bolesti i stanja osiguranoj osobi se odobrava održavajuća bolnička medicinska rehabilitacija u trajanju do najduže 21 dan.