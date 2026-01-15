Donosimo upute
Besplatno liječenje u 15 ustanova u Hrvatskoj: Kako ostvariti pravo i u koje toplice možete otići
Osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, uključujući i umirovljenike, imaju pravo na bolničku medicinsku rehabilitaciju u specijalnim bolnicama diljem Hrvatske. Provjerili smo kako to pravo ostvariti i pod kojim uvjetima te donosimo popis bolnica u kojima je rehabilitacija dostupna.
Tko ima pravo na bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom?
Osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) ostvaruju pravo iz obveznog zdravstvenog osiguranja na bolničku medicinsku rehabilitaciju temeljem odredbi Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom i fizikalnom terapijom u kući. Pravo na bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom osigurana osoba ostvaruje na osnovi bolesti, bolesnih stanja i posljedica ozljeda navedenih u Popisu bolesti, bolesnih stanja i posljedica ozljeda za odobravanje bolničke medicinske rehabilitacije, navode iz HZZO-a.
Bolnička medicinska rehabilitacija provodi se u specijalnim bolnicama za medicinsku rehabilitaciju i to kao početna i održavajuća bolnička medicinska rehabilitacija. Kod provođenja početne bolničke medicinske rehabilitacije osiguranoj osobi se odobrava boravak u ugovornoj specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju, u pravilu, u trajanju od 21 dan. Kod kroničnih bolesti i stanja osiguranoj osobi se odobrava održavajuća bolnička medicinska rehabilitacija u trajanju do najduže 21 dan.
Kako ostvariti pravo na bolničku medicinsku rehabilitaciju?
Liječničko Povjerenstvo HZZO-a, prilikom stručno-medicinskog vještačenja i donošenju odluka o ostvarivanju prava na bolničku medicinsku rehabilitaciju, uzima u obzir sve relevantne pokazatelje, sukladno pravnim aktima i priloženoj medicinskoj dokumentaciji, uključujući i pregled osigurane osobe ukoliko je isti neophodan za donošenje ocjene. Uvjeti odobravanja za početnu, odnosno održavajuću bolničku medicinsku rehabilitaciju uključuju i klinički status osigurane osobe.
Zaključno, umirovljenici imaju pravo na medicinsku rehabilitaciju u specijalnim bolnicama za medicinsku rehabilitaciju, kao i sve ostale osigurane osobe HZZO-a, ako za nju imaju medicinsku indikaciju, kažu nam u HZZO-u.
Popis ustanova
HZZO ima ugovor s 15 ustanova za liječenje medicinskom rehabilitacijom:
- Lječilište Bizovačke toplice,
- Lječilište Topusko,
- Lječilište Veliki Lošinj,
- Specijalna bolnica Biograd,
- Specijalna bolnica Biokovka,
- Specijalna bolnica Daruvarske toplice,
- Specijalna bolnica Kalos (otok Korčula),
- Specijalna bolnica Krapinske toplice,
- Specijalna bolnica Lipik,
- Specijalna bolnica Naftalan,
- Specijalna bolnica Rovinj,
- Specijalna bolnica Stubičke toplice,
- Specijalna bolnica Thalassotherapia Crikvenica,
- Specijalna bolnica Thalassotherapia Opatija,
- Specijalna bolnica Varaždinske toplice.
