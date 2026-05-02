Provjerili smo na koje preglede pacijenti najduže čekaju. Ne očekujte termin za manje od pola godine

Ultrazvuk dojke pregled je na koji se u Hrvatskoj u prosjeku čeka najduže. U Osijeku je i danas kao i jesenas na vrhu liste, s tim da se u međuvremenu čekanje produžilo s 358 na čak 414 dana. U KBC-u Osijek duže se nego jesenas čeka i na pregled reumatologa, CT abdomena te UZV lokomotornog sustava. Značajnije je, pak, smanjeno čekanje na magnetsku rezonanciju prostate - s 329 na 164 dana.