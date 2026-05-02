LISTE ČEKANJA
Provjerili smo na koje preglede pacijenti najduže čekaju. Ne očekujte termin za manje od pola godine
Čak 525 pritužbi na javni zdravstveni sustav građani su prošle godine uputili pučkoj pravobraniteljici Teni Šimonović Einwalter. Podatak stoji u Izvješću o stanju ljudskih prava u Hrvatskoj za 2025. godinu koje je Ured pučke pravobraniteljice krajem ožujka poslao Hrvatskom saboru.
U tom je izvješću pučka pravobraniteljica istaknula kako su duge liste čekanja jedan od ključnih problema koji pacijente 'gura' prema privatnim zdravstvenim ustanovama.
I dok je ministrica zdravstva Irena Hrstić nedavno izjavila kako nikada nije čekala na neki zdravstveni pregled jer se na takav nikada nije ni naručila, Hrvatska udruga za promicanje prava pacijenata (HUZPP) priopćila je da se više od 50 posto pritužbi koje primaju od pacijenata odnose na liste čekanja. U mnogim slučajevima te su liste toliko duge da predstavljaju nedostupnu zdravstvenu zaštitu - poručili su iz HUZPP-a.
Liste čekanja na CEZIH-u
Prije otprilike pola godine pisali smo o listama čekanja u osam najvećih domaćih zdravstvenih ustanova - pet kliničkih bolničkih centara (Osijek, Rijeka, Split, Zagreb i KBC Sestre milosrdnice u Zagrebu) te tri kliničke bolnice (Dubrava, Merkur i Sveti Duh, sve tri u Zagrebu) a na temelju javno dostupnih podataka Centralnog zdravstvenog informacijskog sustava Republike Hrvatske (CEZIH). Na stranicama CEZIH-a postoji rubrika Liste čekanja u kojoj se mogu vidjeti prvi slobodni termini za sve medicinske postupke u svim zdravstvenim ustanovama u Hrvatskoj.
Izdvojili smo tada po pet medicinskih postupaka na koje se u spomenutih osam bolnica najduže čeka. Sada smo učinili isto.
KB DUBRAVA
Jesenas se u KB Dubrava najduže čekalo na ultrazvuk (UZV) lokomotornog sustava, čak 456 dana, a sada je (podatke smo provjeravali početkom tjedna, nap.a.) čekanje na taj postupak skraćeno na samo jedan dan. No čekanje na UZV dojke s ondašnjih 413 dana sada se produžilo na 476 dana, a prvi pregled kod neurologa zbog glavobolje s 224 na 267 dana. Na prvi pregled reumatologa čeka se isti broj dana kao i jesenas.
- UZV dojke - 476 dana
- UZV srca - 392 dana
- Reumatologija (prvi pregled) - 339 dana
- CT koronarografija - 318 dana
- Neurologija - glavobolje (prvi pregled) - 267 dana
KB MERKUR
U KB Merkur i sada, kao i jesenas, najduže se čeka na prvi pregled reumatologa, iako je čekanje kraće za sedam dana nego onda. Isto je i s kontrolnim pregledom kod kardiologa zbog aritmije srca - sada se čeka 266 umjesto 308 dana.
- Reumatologija (Interna medicina; prvi pregled) - 338 dana
- MR (hipofize; kostiju glave; mozga; mozga s angiografijom mozga; mozga s TOF angiografijom; orbita; paranazalnih sinusa; piramida temporalne kosti; vrata) - 273 dana
- Kardiologija - aritmije srca (kontrolni pregled) - 266 dana
- UZV dojke - 258 dana
- UZV (color doppler arterija i vena) - 217 dana
KB SVETI DUH
U zagrebačkoj Kliničkoj bolnici Sveti Duh sada se najduže - 246 dana - čeka kontrolni pregled kod neurologa, koji jesenas nije bio među pet onih na koje se najduže čekalo. Isto vrijedi i za UZV color doppler arterija i vena koji jesenas nije bio među onima koji se najduže čekaju. I prvi gastroenterološki i kardiološki pregledi, kao i ergometrija čekaju se duže nego jesenas.
- Neurologija - Kontrolni pregled - 246 dana
- UZV color doppler arterija i vena - 233 dana
- Gastroenterologija (prvi pregled) - 195 dana
- UZV srca - 185 dana
- Dijabetologija (prvi pregled) - 177 dana
- Endokrinologija (prvi pregled) - 177 dana
KBC OSIJEK
Ultrazvuk dojke pregled je na koji se u Hrvatskoj u prosjeku čeka najduže. U Osijeku je i danas kao i jesenas na vrhu liste, s tim da se u međuvremenu čekanje produžilo s 358 na čak 414 dana. U KBC-u Osijek duže se nego jesenas čeka i na pregled reumatologa, CT abdomena te UZV lokomotornog sustava. Značajnije je, pak, smanjeno čekanje na magnetsku rezonanciju prostate - s 329 na 164 dana.
- UZV dojke - 414 dana
- Kardiologija (kontrolni pregled - aritmije srca) - 367 dana
- UZV (lokomotorni sustav; površna meka tkiva) - 366 dana
- CT (angiografija abdomena; angiografija abdominalne aorte; angiografija abdominalne aorte i zdjeličnih arterija; angiografija donjih ekstremiteta; angiografija glave i/ili vrata; angiografija gornjih ekstremiteta; angiografija kralježnice; angiografija prsnog koša; aortografija ili kavografija; fistulografija; koronarografija; pulmonalna angiografija) - 364 dana
- Reumatologija (Interna medicina; kontrolni pregled) - 356 dana
KBC RIJEKA
U KBC Rijeka i sada, kao i jesenas, najduže se čeka na 'nastavak terapije novom napravom' što je terapijski postupak u ortodonciji. Doduše, čekanje je skraćeno s 531 na 517 dana. No zato je u ovoj bolnici drastično smanjeno čekanje na fotodinamsku terapiju kožnih lezija - s 366 dana prošle jeseni na samo dvadesetak dana. Četrdesetak dana kraće čeka se i na pregled alergologa-kliničkog imunologa, stotinjak dana kraće za pregled pulmologa, a dvjestotinjak dana kraće nego jesenas čeka se kontrolni pregled vaskularnog kirurga.
- Ortodoncija (Nastavak terapije novom napravom) - 517 dana
- Alergologija i klinička imunologija (prvi ili kontrolni pregled) - 293 dana
- Reumatologija (Fizikalna medicina - kontrolni ili prvi pregled) - 260 dana
- Endokrinologija (kontrolni ili prvi pregled) - 258 dana
- Prvi pregled za bolesti metabolizma (poremećaj lipida) - 258 dana
KBC SESTRE MILOSRDNICE ZAGREB
U ustanovi poznatijoj kao Vinogradska bolnica čekanje na UZV dojke i UZV testisa u odnosu na jesenas skraćeno je s 331 dan na 258 dana. UZV lokomotornog sustav u ovoj bolnici skraćen je s 321 dan na 43 dana, a kontrolni pregled pedijatrijskog hematologa/onkologa s 241 dan na 17 dana. No prvi pregled pedijatrijskog hematologa/onkologa čeka se još duže nego jesenas - 255 umjesto 241 dan. U ovom KBC-u sada se najduže čekaju:
- Endokrinologija (konzultacija bez pacijenta) - 302 dana
- UZV (dojke; testisa) - 258 dana
- Pedijatrijska hematologija/onkologija (prvi pregled) - 255 dana
- Pedijatrijska reumatologija (prvi ili kontrolni pregled) - 246 dana
- Pedijatrijska neurologija (prvi pregled) - 240 dana
KBC SPLIT
U splitskom KBC-u čekanje na prvi ili kontrolni pregled kardiologa, na koji se jesenas najduže čekalo, skraćen je s 455 na 254 dana. I na pregled pulmologa sada se čeka samo 28 dana umjesto 395 prije pola godine. No čekanje na prvi pregled dermatologa sada traje 434 umjesto 387 dana.
- Dermatologija (prvi pregled) - 434 dana
- MR mozga s TOF angiografijom - 386 dana
- MR (cervikalne kralježnice; hipofize; lumbosakralne kralježnice; mijelografija; mozga s angiografijom mozga; mozga sa spektroskopijom; orbita; paranazalnih sinusa; piramida temporalne kosti; vrata) - 384 dana
- UZV color doppler arterija i vena - 372 dana
- Prvi pregled psihologa za djecu - 371 dan
KBC ZAGREB
U jedinoj bolnici sa statusom nacionalne bolnice, ujedno i najvećoj zdravstvenoj ustanovi u Hrvatskoj, KBC-u Zagreb i dalje se najduže čeka na prvi pregled reumatologa. Doduše sada 14 dana kraće nego jesenas kada se čekalo 370 dana.Produžilo se i čekanje na prvi pregled pedijatrijskog endokrinologa (s 211 na 260 dana) te prvi ili kontrolni pregled gastroenterologa (s 209 na 230 dana).
- Reumatologija (Interna medicina; prvi pregled) - 356 dana
- MR piramida temporalne kosti - 352 dana
- Reumatologija (Interna medicina - kontrolni pregled) - 304 dana
- MR (angiografija kralježnice; angiografija spinalnog kanala; angiografija vrata; hipofize; kostiju glave; mozga; mozga s angiografijom mozga; mozga s TOF angiografijom; mozga sa spektroskopijom; mozga za GAMMA KNIFE; neonatusa; orbita; paranazalnih sinusa; sijalografija; vrata) - 260 dana
- Pedijatrijska endokrinologija (prvi ili kontrolni pregled) - 260 dana
Pregledi na koje se najduže čeka
Prema ovim podacima, pet najčešćih specijalističkih pregleda na koje se najduže čeka u najvećim domaćim bolnicama su pregled reumatologa, ultrazvuk dojke, color dopller arterija i vena, magnetska rezonanca mozga te pregled kardiologa zbog aritmija srca. Evo gdje se, prema podacima CEZIH-a, na tih pet postupaka čeka najkraće i koliko.
Reumatologija (Interna medicina; kontrolni pregled)
OB Pula - 21 dan
KB Dubrava - 106 dana
KBC Osijek 132 dana
KB Merkur 156 dana
KBC Rijeka 213 dana
UZV Dojke
KBC Rijeka - bez čekanja
OB Dubrovnik - 15 dana
Klinika za dječje bolesti Zagreb - 16 dana
Dom zdravlja Primorsko-goranske županije Krk - 17 dana
OB Varaždin - 20 dana
UZV color doppler arterija i vena
KBC Rijeka - 2 dana
OB Karlovac - 6 dana
Specijalna bolnica Krapinske Toplice - 7 dana
Specijalna bolnica Biograd na Moru - 7 dana
OB Dubrovnik - 15 dana
MR mozga
Klinika za dječje bolesti Zagreb - 2 dana
OB Gospić - 3 dana
KBC Rijeka - 6 dana
OB Sisak - 22 dana
OB Nova Gradiška - 24 dana
Kardiologija (aritmije srca - kontrolni pregled)
OB Dubrovnik - 79 dana
Klinika Magdalena - 119 dana
OB Slavonski Brod - 162 dana
KB Merkur - 266 dana
OB Nova Gradiška - 274 dana
