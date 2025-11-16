Umirovljeni liječnik o listama čekanja: "To je lako rješiv problem. Ja sam ga riješio dok sam bio šef klinike"

"Više od 50 posto pretraga CT-a i MR-a u cjelokupnom zdravstvu su nepotrebne. Neki liječnici šalju pacijente na te pretrage samo zato da ih se riješe jer im se ne da razgovarati s njima. Kada sam donio odluku da na klinici to više ne radimo, liječnici iz ambulanti nisu više slali pacijente na CT i MR nego bismo za svakog procijenili jesu li te pretrage potrebne. Kao šef Klinike preuzimao sam odgovornost i donosio odluke tko mora ići na određenu pretragu u roku od 15 dana, tko može čekati, a tko uopće ne treba ići. Ispostavilo se da ih 50 posto uopće nije trebalo ići na tre pretrage."