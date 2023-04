Raspudić: Hoće li Plenković platiti 4.000 eura jer je rekao lažnu vijest?

Podijeli :

Saborski zastupnik Mosta Nino Raspudić u Newsroomu je komentirao novi verbalni sukob predsjednika Republike i predsjednika Vlade kao i najave izmjena Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Komentirajući izjave premijera Andreja Plenkovića o medijima kao i prepucavanje s nekim novinarima, Nino Raspudić je rekao:

“To je međusobna igra – mediji imaju određenu moć i utječu na političare, i obrnuto. Zalažemo se da taj odnos bude što transparentniji, među ostalim i za ukidanje angažiranja PR agencija od strane ministarstava, kao i ukidanje prikrivenog oglašavanja državnih firmi. Taj odnos medija i politike bi trebao biti što transparentniji, a moći ima s obje strane.”

Premijer je u jednom trenutku doveo u pitanje uređivačku politiku. “Meni je skandalozno to što je rekao – ‘vjerujete li vi da se oni sastaju ujutro i određuju teme’. Da, upravo se tako radi. A on to navodi kao bajku koja se ne događa. To je možda njegova ideja uređivanja medija nad kojima ima utjecaja. Ne slažem se s Milanovićem, rekao je da je Hrstić plaćeni HDZ-ovac. Rekao bih da je blizak HDZ-u iz uvjerenja, ali to je u redu imati komentatore raznih političkih uvjerenja. Ne bih ga nikad optužio da je plaćen, možda samo slično gledaju na politiku i vrijednosti.”

Na pitanje prozivaju li se mediji kao nikad dosad, Raspudić objašnjava:

“Kod Milanovića je to bilo i ranije, a u zadnje vrijeme se u tome našao i Plenković. Pred koronu je bio sastanak i upiralo se prstom na urednike, a sad bi svi zaboravili na to. Društvena i politička atmosfera nije dobra. Događale su se ovaj tjedan važne stvari, a mi raspravljamo o 150. epizodi svađe predsjednika Vlade i Republike.”

“Tko će odrediti što je širenje lažnih vijesti?”

Na pitanje koje se to važne teme zanemaruju, spominje Zakon o prekršajima:

“Mislim na drakonske kazne koje se predviđaju. Tamo gdje stvari funkcioniraju bez zakona, nije potreban zakon. Što se hitno događa po pitanju prekršaja u Hrvatskoj i je li tisuću posto skočio broj prekršaja da je potrebno povećavati kazne i zakon gurati po hitnom postupku? Vladajući su doživjeli velik poraz u Saboru. Nisam čuo da ima eskalacije prekršaja, nema argumenta zašto mijenjati. Ne može se ostaviti kazna 20 eura za obiteljsko nasilje, a sa 4.000 eura kažnjavati svađu u javnosti. Tko će odrediti što je širenje lažnih vijesti? Hoće li Plenković platiti 4.000 eura kazne jer je rekao lažnu vijest da su plaće rasle više od inflacije, a službena statistika pokazuje drugačije? Smisao ovog zakona je cenzura i to ide u lošem, totalitarnom smjeru. Umjesto da se u EU-u šire slobode, sve više idemo prema nekoj vrsti novog SSSR-a, sve više se sužavaju slobode pojedinca.”

Prokomentirao je i slučaj suca s Krka koji je odlučio otkazati ročište:

“Volio bih čuti sve argumente tog suca, on će sigurno biti sankcioniran, ali očito je žrtvovao samog sebe da bi na nešto upozorio. Treba mu odati priznanje jer je žrtvovao sebe da ukaže na probleme u pravosuđu.”

Što se tiče izbora iduće godine, istaknuo je da HDZ ima većinu u Saboru te da zato može “skrojiti izborne jedinice kako hoće”, ali problem je, smatra, što ni sami ne znaju što im odgovara.

