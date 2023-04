Sudac Hlača za N1: Moja odluka nije bila odraz bahatosti već vapaj

Podijeli :

Krčki sudac Anton Hlače, čije je obrazloženje odgađanja ročišta završilo na svim naslovnicama hrvatskih medija, za N1 TV rekao je da mu nije bila namjera medijski se eksponirati te da njegova odluka nije bila odraz samovolje ili bahatosti, već vapaj, prema izvršnoij vlasti.

“Moja odluka, nje odraz samovolje ili bahatosti, već vapaj, prema izvršnoj vlasti, koja mora obratiti pozornost na pravosuđe te pristupiti sustavu, ne kampanjski, već sistematično, kako bi sudbena vlast u Republici Hrvatskoj postala učinkovita, i neovisna”, rekao je za N1 sudac Anton Hlača.

Napominje “kako Republika Hrvatska ima najveći broj sudaca na milijun stanovnika u Europi, dok je s druge strane, percepcija je javnosti kako je sudstvo sporo i neefikasno, te da ta percepcija nije daleko od stvarnosti”.

“Hrvatski sudovi, opterećeni su velikim brojem predmeta, koji su odraz nesređenog stanja u društvu, a zbog čega pravna zaštita onima koji ju trebaju, ne stiže u primjerenom roku. Sve to ukazuje na dubinski, sistematski problem, koji se ne može otkloniti periodičnim izmjenama materijalnih i procesnih zakona”, napisao je u svom odgovori sudac Hlača.

“Kao sucu, kao građaninu ove države, kao patriotu, stalo mi je da Republika Hrvatska ima učinkovito i neovisno pravosuđe, a zbog čega sam se, odlučio na ovaj čin, koji je očito, pobudio interes javnosti, i nadam se skrenuo pozornost da u sustavu sudbene vlasti, rade osobe kojima je stalo, no koje nisu zadovoljne postojećim stanjem. I ne, ne mislim da je plaća sudaca najveći problem, Udruga hrvatskih sudaca jasno je rangirala prioritete, od kojih su plaće naših suradnika, službenika, a zatim radni uvjeti, na prvom mjestu”, napisao je.

Ističe i kako stranke u postupcima neće biti oštećene, obzirom da je, ročišta u svim predmetima, naknadno, zakazao za prvi tjedan mjeseca svibnja. “Međutim, efekt takvom, kratkotrajnom odgodom, ne bi bio postignut”, napisao je sudac Hlača.

“Imam broj rješenih spisa, koji premašuje polugodišnju normu”

“I za kraj, radi Vaše informacije, sudac sam već dulje od 12 godina, tijekom radnog vijeka protiv mene nikada nije vođen stegovni postupak, a svoje radne obveze, koje se kvantitativno mjere, tzv. okvirnim mjerilima, ispunjavam uvijek u broju koji nadmašuje broj propisan odlukom ministra, slijedom čega sam konstantno ocjenjivan najvišim ocjenama predsjednika suda glede ispunjavanja moje sudačke dužnosti”, napisao je sudac Hlače i dodao da s obzirom da se suce često optužuje za nerad, skreće pozornost na podatak koji je uočio da u prva tri mjeseca ove godine, a koji kaže kako ima broj rješenih spisa, koji premašuje polugodišnju normu.

“Drugim riječima u tri mjeseca, donio sam broj odluka koji se očekuje biti donesen u roku od šest mjeseci. No, i unatoč tome, dakle radu koji nadilazi okvire koje propisuje ministarstvo, u mojem zaduženju je I dalje veliki broj spisa, u kojima stranke, objektivno, imaju prigovore, zbog sporog suđenja. Prethodno navedeno, samo još jednom ukazuje na duboki, sistemski poremećaj, a zbog čega, iako to želimo i znamo, mi hrvatski suci, ne možemo suditi brzo. To stvara osjećaj frustracije i zlovolje”, napisao je Hlača.

