O čemu su razgovarali Plenković i Milanović?

Ivo Cagalj / Pixsell

Predsjednik Republike Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković u subotu su nakon dugo vremena snimljeni kako se rukuju, a kamere su u nedjelju snimile i kako razgovaraju.

Od ljudi iz Plenkovićeva i Milanovićeva kruga, piše Večernji list, može se doznati da razgovor predsjednika i premijera može samo značiti veliki korak prema rješenju otvorenih pitanja. Trenutno su u fokusu i Pantovčaka i Markova trga imenovanja u Oružanim snagama.

Plenković: Milanović je prouzročio da general Mijo Validžić više nije kandidat

Plenković je ranije jučer, uoči početka Alke, odgovarao na novinarsko pitanje znače li susreti da dolazi do zatopljenja odnosa između njih dvojice. “Uvijek se kulturno pozdravljamo na Oluji, ali i na Alci. Usuglasili smo prijedlog kandidata za ravnatelja VSOA-e. Ja sam svoj dio papira potpisao, očekujem da i on to napravi. Četiri su radna dana do četvrtka, očekujem da će to biti u redu”, odgovorio je na to.

Podsjetimo, u četvrtak, 10. kolovoza ističe Odluka o privremenom ovlaštenju brigadiru Anti Kujundžiću za koordinaciju poslova u VSOA-e.

