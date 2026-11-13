KOMEMORATIVNI SKUP
Obitelj preminulog Periša organizira okupljanje na Trgu bana Jelačića
Obitelj Kristiana Josipa Periša, koji je preminuo u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan, organizira mirno okupljanje 21. studenoga na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu te se ograđuje od svih drugih najavljenih skupova, poručili su u petak iz obitelji.
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Okupljanje će se održati u subotu, 21. studenoga, u 18.30 u blizini Manduševca, a zamišljeno je kao komemorativni skup bez politiziranja.
Iz obitelji ističu da je to jedino okupljanje iza kojeg stoje te da se ograđuju od svih drugih najavljenih skupova, jer nisu njihovi organizatori niti za njih preuzimaju odgovornost.
Za subotu, 14. studenoga, najavljena su okupljanja u Zagrebu i Splitu u spomen na 32-godišnjeg Periša. Zagrebački skup na Cvjetnom trgu organizira studentska inicijativa "Vrijeme za promjene”, a splitski na Voćnom trgu inicijative Zdravi Split i Stanari zajedno.
Oba okupljanja trebala bi početi u podne, uz osam minuta šutnje u spomen na preminulog mladića.
Periš je preminuo 21. listopada u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan na zagrebačkom Jankomiru. Zbog sumnje u teško ubojstvo četvorici medicinskih tehničara određen je istražni zatvor, a njegova smrt otvorila je pitanja mogućih propusta u postupanju prema pacijentu i odgovornosti vodstva Klinike.
Ostavku na mjesto ravnateljice Klinike jučer je podnijela Majda Grah, a ostavke su dali i njezina zamjenica te pomoćnik ravnateljice za sestrinstvo, a neopozive ostavke danas su podnijela i četiri od sedam članova Upravnog vijeća Klinike, među njima i predsjednik Mirando Mrsić.
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