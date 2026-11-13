Ostavku na mjesto ravnateljice Klinike jučer je podnijela Majda Grah, a ostavke su dali i njezina zamjenica te pomoćnik ravnateljice za sestrinstvo, a neopozive ostavke danas su podnijela i četiri od sedam članova Upravnog vijeća Klinike, među njima i predsjednik Mirando Mrsić.