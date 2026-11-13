Tena Šimonović Einwalter
Pučka pravobraniteljica o odgovornosti za Periševu smrt: "Ne treba tražiti krivca u svima"
Pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter gostovala je na kod naše Hanan Nanić u N1 studiju uživo, gdje je govorila o smrti Kristijana Josipa Periša u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan, ispitnom postupku koji je pokrenula njezina institucija te odgovornosti zdravstvenog sustava. Istaknula je da je nužno istražiti sve okolnosti slučaja, ali i utvrditi postoje li sustavni propusti koji su omogućili tragediju.
"Ovo je slučaj koji se nikada više ne smije ponoviti"
Pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter pokrenula je ispitni postupak u vezi sa smrću Kristijana Josipa Periša, a najavila je i nenajavljene obilaske Klinike za psihijatriju Sveti Ivan.
"Prvo što želim jest izraziti sućut obitelji i prijateljima. Mislim da je ovo slučaj koji se nikada više ne smije ponoviti i da sve okolnosti trebaju biti istražene", kazala je na početku razgovora.
Naglasila je da njezina institucija neće ulaziti u nadležnosti Državnog odvjetništva i sudova, ali da je važno utvrditi odgovornost svih uključenih.
"Sigurno je važno da u kaznenom postupku odgovaraju svi oni koji su bili uključeni u ovaj događaj. Tu zasad govorim o onima koji su izravno primjenjivali silu. Hoće li taj postupak obuhvatiti i neke druge koji su bili prisutni, a nisu ništa spriječili, ili neke druge osobe u toj bolnici, to je na Državnom odvjetništvu", objasnila je.
Njezin će se ispitni postupak, međutim, baviti i širim okolnostima tragedije.
"Ono što ja planiram raditi jest gledati šire. U konkretnom slučaju istražit ćemo što se sve događalo od samog početka, od prijema i dolaska u bolnicu, uključujući kontaktiranje policije. Zatim ono što se događalo u vezi s odlukom o primjeni mjera prisile, nadzorom tijekom njihove primjene i onime što se događalo nakon smrti: tko je koga obavijestio i kada, tko je koga trebao obavijestiti, tko je što znao i tko što nije napravio."
"Ljudi moraju znati da će u psihijatrijskoj bolnici dobiti pomoć, a ne biti prepušteni na milost i nemilost drugih"
Šimonović Einwalter upozorila je na posljedice koje ovaj slučaj može imati za povjerenje građana u psihijatrijski sustav, osobito među pacijentima i njihovim obiteljima.
"Mislim da je ovaj slučaj sigurno najviše emotivan za njegovu obitelj. Emotivan je i za sve koji znaju za probleme u psihijatriji u Hrvatskoj, za sve pacijente koji su sami doživjeli ovako nešto, za njihove obitelji, za sve koji će triput razmisliti hoće li otići u psihijatrijsku bolnicu nakon ovako nečega", rekla je.
Podsjetila je da je odlazak na psihijatrijsko liječenje za mnoge ljude već sam po sebi težak korak.
"Ponekad je prvi teški korak nagovoriti pacijenta kojem je potrebna pomoć da ode u psihijatrijsku bolnicu. Ljudi u Hrvatskoj zaslužuju imati psihijatrijske bolnice i zdravstveni sustav u kojem znaju da će u uvjetima ranjivosti, kada je čovjek sputan i prepušten na milost i nemilost drugih, dobiti ono što mu je potrebno, a to je zdravstvena skrb."
"Ljutnju moramo usmjeriti na utvrđivanje odgovornosti i promjenu sustava"
Pučka pravobraniteljica smatra da je javna rasprava o slučaju potrebna, ali upozorava da ogorčenje mora dovesti do konkretnih promjena.
"Puno se o ovom slučaju priča. Mislim da je to dobro, ali važno je da svoje ogorčenje i ljutnju, a mislim da je u redu da osjećamo ljutnju, usmjerimo konstruktivno: na ispitivanje konkretnog slučaja, ali i na šire ispitivanje", istaknula je.
Objasnila je da će njezina institucija, osim okolnosti smrti Kristijana Josipa Periša, istraživati i način funkcioniranja same bolnice.
"Jedno je da kao institucija, u skladu sa svojim mandatom, postupamo u ovom predmetu u odnosu na konkretni događaj, ali i šire, u odnosu na samu bolnicu. Dakle, koje su protokole postupanja imali unaprijed uspostavljene, kako su postupali u ranijim slučajevima, jesu li se pridržavali svojih protokola te koje su edukacije provođene ili nisu provođene."
Istodobno je upozorila da odgovornost pojedinaca ne treba poistovjećivati s radom svih zdravstvenih djelatnika.
"Moram reći da se trenutačno u javnosti podiže i mnogo bijesa prema cjelokupnoj psihijatriji te djelatnicima te i drugih bolnica. Mislim da je važno vidjeti da mnogi ljudi, i u toj bolnici i u drugim psihijatrijskim bolnicama, rade iznimno težak posao u teškim uvjetima. Ne treba sada tražiti krivca u svima, nego utvrditi tko su konkretni krivci."
"Ovo je povreda ljudskih prava. Postoji odgovornost države za sustavne propuste"
Šimonović Einwalter naglasila je da se ispitivanje slučaja ne smije zaustaviti samo na utvrđivanju pojedinačne odgovornosti.
"Ono što je najbitnije jest promijeniti sustav kako se ovo nikada više nikome ne bi dogodilo. Zato se namjeravam baviti i tom širom slikom te odgovornošću države."
Pritom je jasno poručila:
"Kad god postoji povreda ljudskih prava, a ovo je povreda ljudskih prava, postoji odgovornost države za sustavne propuste i nešto se mora promijeniti."
"Ako ne educirate ljude kako postupati, oni ne znaju što trebaju raditi"
U razgovoru se otvorilo i pitanje edukacije zdravstvenih djelatnika, nakon što je Mirando Mrsić priznao da se edukacije u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan nisu provodile onako kako bi trebale.
Na pitanje koliko je nedostatak edukacije ozbiljan problem, pučka pravobraniteljica odgovorila je da je riječ o jednom od ključnih sustavnih pitanja.
"Naravno da jest. Pritom nimalo ne želim umanjiti odgovornost konkretnih osoba uključenih u ovo postupanje. Ali, sustavno gledano, ako ne educirate ljude kako postupati, ako nemate krizne intervencijske timove i ako djelatnici nisu educirani kako postupati, onda ne znaju što trebaju raditi", upozorila je.
Naglasila je i da rad s osobama s duševnim smetnjama može biti iznimno zahtjevan, osobito u kriznim situacijama.
"Naravno da nije lako postupati kada imate osobe s duševnim smetnjama, različite osobe u psihijatrijskom sustavu koje u stanju agitiranosti reagiraju kako reagiraju. Postoje bolji i lošiji načini postupanja", zaključila je Šimonović Einwalter.
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