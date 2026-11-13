"Ono što ja planiram raditi jest gledati šire. U konkretnom slučaju istražit ćemo što se sve događalo od samog početka, od prijema i dolaska u bolnicu, uključujući kontaktiranje policije. Zatim ono što se događalo u vezi s odlukom o primjeni mjera prisile, nadzorom tijekom njihove primjene i onime što se događalo nakon smrti: tko je koga obavijestio i kada, tko je koga trebao obavijestiti, tko je što znao i tko što nije napravio."