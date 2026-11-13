Mrsić dao ostavku. Odlaze i ostali članovi Upravnog vijeća koje je imenovao grad Zagreb

"Ali, ne smijemo dopustiti da se zbog postupka pojedinaca baca ljaga na sve zaposlenike bolnice Sveti Ivan. Ovdje rade vrijedni i predani liječnici i medicinske sestre te tehničari koji unatoč tragediji i otežanim uvjetima nastavljaju se brinuti o ljudima. Oni zaslužuju naše poštovanje i podršku. Upravo ta podrška koja im je u ovom trenutku potrebna je nažalost izostala i to smatram nedopustivim", kaže Mrsić i dodaje da je kao liječnik razočaran postupanjem Ministarstva zdravstva, a posebno ministrice.