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SLUČAJ JANKOMIR

Mrsić dao ostavku. Odlaze i ostali članovi Upravnog vijeća koje je imenovao grad Zagreb

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N1 Info
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13. stu. 2026. 13:37
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N1 / Katarina Plantak

Predsjednik Upravnog vijeća Psihijatrijske bolnice Sveti Ivan, Mirando Mrsić, je dao ostavku na toj funkciji.

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"Danas sam ja kao predsjednik i ostali kao članovi Upravnog vijeća koje je imenovao grad Zagreb podnijeli neopozive ostavke", rekao je Mrsić i dodao;

"Ostavke smo mogli podnijeti odmah, to bi bilo najlakše, ali nisam mogao ostaviti bolnicu bez vodstva i dovesti u pitanje pacijente koji se ovdje liječe", rekao je.

"Naša dužnost bila je osigurati da funkcionira bolnica i imenovati vršitelja dužnosti kako bi bolnica mogla nastaviti raditi, to smo jutros i napravili.

Sad kad su stvoreni uvjeti da bolnica može funkcionirati mogu se mirne duše povući", rekao je Mrsić.

Rekao je i kako se svi navodi i činjenice moraju istražiti i da odgovorni moraju odgovarati.

"Nedopustivo je da ministrica..."

"Ali, ne smijemo dopustiti da se zbog postupka pojedinaca baca ljaga na sve zaposlenike bolnice Sveti Ivan. Ovdje rade vrijedni i predani liječnici i medicinske sestre te tehničari koji unatoč tragediji i otežanim uvjetima nastavljaju se brinuti o ljudima. Oni zaslužuju naše poštovanje i podršku. Upravo ta podrška koja im je u ovom trenutku potrebna je nažalost izostala i to smatram nedopustivim", kaže Mrsić i dodaje da je kao liječnik razočaran postupanjem Ministarstva zdravstva, a posebno ministrice.

"Nedopustivo je da ministrica nije pronašla niti pola sata vremena doći u bolnicu i pružiti podršku radnicima i pokazati pacijentima da nisu zaboravljeni. Ministarstvo zdravstva mora biti dio rješenja, a ne promatrač sa strane", rekao je Mrsić i dodao:

"Ostaviti zdravstvene djelatnike da se sami nose s ovim je nedopustivo", kazao je.

O novoj ravnateljici kaže da je nova vršiteljica dužnosti kaže da ima dugogodišnje iskustvo u upravljanju bolnicom.

"Nadamo se da će ona omogućiti da se vrati mir među djelatnike i pacijente".

Potvrdio je i da je 30 posto zaposlenika na bolovanju i da je vrlo teško organizirati smjene.

"Nadam se da će se djelatnici brzo vratiti u bolnicu i da će se situacija stabilizirati."

Kaže da se sada odvija linč prema zaposlenicima i da su sa stranice morali maknuti imena zaposlenika i njihove fotografije. Rekao je da je ovo što se dogodilo unazadilo psihijatrijsku struku za 50 godina.

"Informacije treba plasirati u javnost, to je od interesa, ali je trebalo znati na koji to način plasirati, u kojem obimu. Mi smo sve smo istresli na stol pa sada neka uzme tko što hoće", rekao je Mrsić.

O pitanju za unutarnji nadzor je odgovorio;

"Upravno vijeće je radilo svoj posao, a za zdravstveni dio, ne da nema, nego ne smije kontrolirati rad medicinskog osoblja. Unutarnji nadzor je završen, nalaz je upućen ravnateljici i prema tom nalazu će postupiti shodno svojim ovlastima", objasnio je.

Dodao je i kako nemaju još nalaz obdukcije pa se još ne zna uzrok smrti.

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Teme
bolnica jankomir jankomir mirando mrsić

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