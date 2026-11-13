Kekin prozvala ministricu: Kako je moguće da dolaze onakve prijave, a nitko ne reagira?

"Mi i dalje u slučaju Jankomir nemamo odgovore Ministarstva zašto nije djelovalo na prijavu obitelji koja je stigla dva tjedna prije, a podsjećam da je to razina koja je zadužena za nadzor. U stručnom, odnosno u medicinskom smislu, prvo je zadužena ravnateljica, a nakon toga je za nadzor zaduženo Ministarstvo", rekla je.