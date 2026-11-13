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Kekin prozvala ministricu: Kako je moguće da dolaze onakve prijave, a nitko ne reagira?
Saborska zastupnica Možemo i predsjednica saborskog Odbora za zdravstvo Ivana Kekin zatražila je temeljitu provjeru sustava psihijatrijske skrbi u Hrvatskoj, upozorivši na niz slučajeva mogućeg kršenja prava pacijenata i izostanak odgovarajućih reakcija nadležnih institucija.
Nakon smrti Kristiana Josipa Periša u zagrebačkoj Klinici za psihijatriju Sveti Ivan, poznatoj kao Jankomir, ponovno je otvorila pitanje odgovornosti Ministarstva zdravstva, ali i podsjetila na slučaj zlostavljanja maloljetnih pacijenata u KBC-u Osijek.
"Ono što zabrinjava je da ovih dana u javnost izlazi niz svjedočanstava koja pokazuju da se u cijeloj Hrvatskoj, u zdravstvenim ustanovama, postupa mimo propisanih protokola, da se događa nasilje, da se ne poštuje Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama", izjavila je Kekin na konferenciji za novinare.
"Odgovorne osobe zanemaruju prijave"
Podsjetila je da pučka pravobraniteljica i pravobranitelj za osobe s invaliditetom već godinama upozoravaju na nepravilnosti u postupanju prema psihijatrijskim pacijentima. Iako priznaje da se zdravstvene ustanove suočavaju s nedostatkom osoblja, prostora i financijskih sredstava, smatra posebno problematičnim slučajeve u kojima odgovorne osobe zanemaruju prijave nepravilnosti ili obeshrabruju zaposlenike koji na njih upozoravaju.
Kao jedan od takvih primjera izdvojila je slučaj dječje psihijatrije KBC-a Osijek, gdje se liječnika tereti za višegodišnje seksualno zlostavljanje maloljetnih pacijenata, davanje droge i fizičko nasilje. Njegov kolega Stanislav Rogulja ranije je upozoravao na nepravilnosti, tvrdeći da su bolnička uprava i nadređeni godinama bili upoznati s događajima.
"Znate što se dogodilo? Stanislav Rogulja dobio je otkaz", rekla je Kekin.
Prema njezinim riječima, Ministarstvo zdravstva zaprimilo je i anonimne prijave o događajima u osječkoj bolnici, no nitko iz njezina vodstva nije smijenjen. Istaknula je da je do uhićenja osumnjičenog psihijatra došlo tek nakon što je novinar Drago Hedl objavio niz istraživačkih tekstova o navodnom zlostavljanju pacijenata.
"On sad ima tisuću stranica dugačku optužnicu sa svjedočanstvima žrtava. Rogulja i dalje nije vraćen na posao", rekla je Kekin.
"Ravnatelj KBC-a Osijek je i dalje ravnatelj KBC-a Osijek. I član je HDZ-a. Ministrica nikad nije objasnila kako je moguće da dolaze prijave tog tipa, a da Ministarstvo nije reagiralo", dodala je.
Podsjetila je na ostavke
Govoreći o slučaju zagrebačke Klinike za psihijatriju Sveti Ivan, Kekin je podsjetila na ostavke koje su uslijedile nakon Perišove smrti. Dužnosti su napustile ravnateljica, njezina zamjenica i pomoćnica za sestrinstvo, kao i članovi Upravnog vijeća koje je imenovao Grad Zagreb. Upravno vijeće u međuvremenu je izabralo vršiteljicu dužnosti ravnateljice, dok će eventualnu kaznenu i profesionalnu odgovornost utvrđivati nadležna tijela.
Kekin smatra da ostaje neodgovoreno pitanje zašto Ministarstvo zdravstva nije reagiralo na prijavu Perišove obitelji, koja je, prema njezinim riječima, zaprimljena dva tjedna prije njegove smrti.
"Mi i dalje u slučaju Jankomir nemamo odgovore Ministarstva zašto nije djelovalo na prijavu obitelji koja je stigla dva tjedna prije, a podsjećam da je to razina koja je zadužena za nadzor. U stručnom, odnosno u medicinskom smislu, prvo je zadužena ravnateljica, a nakon toga je za nadzor zaduženo Ministarstvo", rekla je.
Posebno je kritizirala izjavu ministrice zdravstva Irene Hrstić da nema potrebe za provođenjem šireg nadzora nad psihijatrijskom skrbi u Hrvatskoj. Smatra da pojedinačne istrage i utvrđivanje odgovornosti nisu dovoljni ako se istodobno ne preispitaju mogući sustavni nedostaci koji omogućuju kršenje prava pacijenata.
"Ja mislim da je ta izjava duboko zabrinjavajuća i da svi ovi slučajevi – ovaj u Zagrebu, ali i svi drugi o kojima slušamo od pravobranitelja i novinara Drage Hedla – zaslužuju pažnju. Pogotovo jer se Ministarstvo oglušilo. Svi ovi slučajevi zaslužuju da se sustavno preispita organizacija psihijatrijske skrbi u ovoj zemlji", naglasila je Kekin.
"Očekujem da mi se izjasne"
Zbog svega je prije dva dana predložila sazivanje hitne tematske sjednice saborskog Odbora za zdravstvo, na kojoj bi se raspravljalo o stanju psihijatrijske skrbi i zaštiti prava pacijenata. Međutim, za održavanje sjednice potrebna joj je većinska podrška članova Odbora, a zastupnici HDZ-a još se nisu izjasnili o prijedlogu.
"Nažalost, kolege iz HDZ-a su rekli da moraju razmisliti. A znate da mi je potrebna većina da bi sazvala tematsku sjednicu, a to su HDZ-ovci. Ja sam im rekla da do sljedeće sjednice, koja je u utorak, očekujem da mi se izjasne", rekla je Kekin.
Poručila je da od HDZ-ovih zastupnika očekuje jasan odgovor kako bi saborski Odbor mogao otvoriti raspravu o potrebnim promjenama u sustavu i mjerama kojima bi se spriječilo ponavljanje slučajeva poput onih u zagrebačkom Jankomiru i KBC-u Osijek.
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