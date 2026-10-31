Objavljena lista najvećih poreznih dužnika u Hrvatskoj

Dodatno, nakon proteka jedinstvenog zastarnog roka od 6 godina, pod uvjetom da je naplata poreznog duga osigurana zalogom ili hipotekom, zastarjelo dugovanje može se namiriti samo iz opterećene stvari. Porezna uprava kontinuirano provodi postupke naplate zastarjelog dugovanja pa je s te osnove u 2022. godini naplatila ukupno 5,76 milijuna eura, u 2023. godini naplatila ukupno 5,19 milijuna eura, u 2024. godini je naplaćeno 5,77 milijuna eura, u 2025. godini naplaćeno je 4,65 milijuna eura, a u prvih devet mjeseci 2026. godine naplaćeno je 3,02 milijuna eura, iz čega proizlazi da je od 2022. godine Porezna uprava naplatila 24,42 milijuna eura zastarjelih poreznih obveza čiju je naplatu osigurala založnim pravima na imovini dužnika, prenose 24sata.