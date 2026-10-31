Plenković nije Vučić (a ni Orbán)

Na koncu, do ovogodišnjih izbornih prevrata u Mađarskoj i Srbiji tamošnje oporbe bile su potaracane pa su se prevratničke snage morale formirati izvan parlamenta u disidentskim krugovima kao u Mađarskoj, odnosno aktivističkim i studentskim krugovima u Srbiji. U Hrvatskoj oporba je nominalno snažna i utječe na određene političke procese, a kada joj se zbroje anketni postoci čak je i snažnija od vladajuće stranke i njenih koalicijskih partnera.