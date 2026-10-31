Promjena na čelu EPPO-a: Odlazi Laura Kövesi, evo tko je nasljeđuje

Bivša košarkašica postala je 2006. glavna rumunjska državna odvjetnica kao prva žena na toj dužnosti i najmlađa osoba u povijesti zemlje. Imala je samo 33 godine. Odradila je puni mandat do 2012. godine, a od 2013. do 2018. bila je glavna tužiteljica Nacionalne antikorupcijske uprave (DNA).

Tijekom tih pet godina izvela je pred sud 68 visokih dužnosnika, među njima 14 aktualnih ili bivših ministara te 53 zastupnika iz oba doma rumunjskog parlamenta. Do odlaska s dužnosti, nakon što su je smijenili vladajući socijaldemokrati, na osnovu njezinih istraga osuđeno je 37 političara.