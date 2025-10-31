U prvih sto su i dvije tvrtke u državnom ili javnom vlasništvu.
Porezna uprava objavila je popis najvećih poreznih dužnika u državi.
Prva je riječka poduzetnica Gordana Dobrijević čije tvrtke D.M.G.S. Trade Desk j.d.o.o. i Ma.Di.trading consulting d.o.o. duguju državi ukupno 70,5 milijuna eura.
"U odnosu na tvrtke D.M.G.S. Trade Desk j.d.o.o. i Ma.Di.trading consulting d.o.o. od strane Porezne uprave provedene su dodatne mjere radi provjere mogućih elemenata skrivanja imovine i izbjegavanja plaćanja poreznog duga" navodi Porezna uprava, a prenosi Dnevnik.hr.
Među najvećim dužnicima slijede Tvornica duhana Udbina d.o.o. u stečaju s dugom od 23,6 milijuna eura i Damex Gradnja d.o.o. u stečaju od kojeg država potražuje 11,4 milijuna eura.
U prvih sto su i dvije tvrtke u državnom ili javnom vlasništvu. Riječ je o Trajektnoj luci Split d.d. s dugom od 875 tisuća eura i o Uljaniku Brodogradnji 1856 d.o.o. čiji dug iznosi 1,1 milijun eura.
Ukupno je 1316 tvrtki na popisu.
Kada je riječ o obrtnicima i drugim građanima koji imaju registriranu neku djelatnost, na vrhu su Andrej Peras iz Varaždina i Krunoslav Katalenić iz Presečnog u Varaždinskoj županiji koji državi duguju po 20,4 milijuna eura. Treći na popisu je Mirko Rapić iz Planog u Splitsko-dalmatinskoj županiji s dugom od 2,5 milijuna eura.
Ukupno je 3777 građana na listi.
Kad je riječ o metropoli na listi su 672 tvrtke te točno 700 Zagrepčana, a najveći dužnik s registriranim obrtom ili nekom drugom djelatnošću je Josip Tadić (1,6 milijuna eura).
Dužnici s trećeg popisa Porezne uprave su građani, a među njima su na vrhu Gordana Dobrijević s istovjetnim iznosom duga kao i u slučaju njezinih tvrtki, Mara Dobrijević iz Rijeke (39,8 milijuna eura) te dvije osobe s prebivalištem u Napulju Pasquale Fernicola (Rijeka) i Antonio Cibelli (Zagreb) sa po 30 milijuna eura duga.
Cijeli popis dužnika možete pogledati OVDJE.
