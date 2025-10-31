Kada je riječ o obrtnicima i drugim građanima koji imaju registriranu neku djelatnost, na vrhu su Andrej Peras iz Varaždina i Krunoslav Katalenić iz Presečnog u Varaždinskoj županiji koji državi duguju po 20,4 milijuna eura. Treći na popisu je Mirko Rapić iz Planog u Splitsko-dalmatinskoj županiji s dugom od 2,5 milijuna eura.