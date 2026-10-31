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"VRIJEME ZA PROMJENE"

Spremaju se prosvjedi diljem Hrvatske: "Ovo više nije samo ideja"

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N1 Info
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31. lis. 2026. 10:21
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Zagreb
Zeljko Lukunic/PIXSELL/Ilustracija

Na društvenim mrežama širi se inicijativa Vrijeme za promjenu, kojom se građane poziva na prosvjede zbog korupcije, zlouporabe moći i neodgovornog postupanja institucija.

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Prema informacijama koje kruže društvenim mrežama, prosvjedna okupljanja najavljena su za 21. studenoga 2026. godine u 10 sati u više gradova diljem Hrvatske. Međutim, zasad nema službenih informacija o tome dokle se stiglo s organizacijom prosvjeda.

Okupljanja su najavljena u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Puli, Osijeku, Zadru, Varaždinu, Dubrovniku, Slavonskom Brodu, Sisku, Karlovcu, Šibeniku i Vukovaru.

"Ovo više nije samo ideja. Želimo povezati građane iz svih krajeva Hrvatske i pokrenuti inicijativu koja će tražiti konkretne promjene, a ne prazna obećanja", navode na društvenim mrežama.

Organizatori inicijative naglašavaju da iza nje ne stoji nijedna politička stranka ni opcija:

"Želimo jasno naglasiti da naša inicijativa nije povezana ni s jednom političkom strankom niti političkom opcijom. Naš prosvjed je građanski, a cilj su nam borba protiv korupcije, transparentnost, odgovornost institucija i bolja budućnost za sve nas i našu djecu", navode u objavi.

"Koliko bi Hrvatska mogla biti drugačija kada bi svaki euro javnog novca bio transparentan, svaki natječaj pošten, a svaka zlouporaba položaja imala posljedice?

Zamisli da možeš provjeriti na što se troši novac koji uplaćuješ kroz poreze.

Da se poslovi dobivaju prema sposobnostima, a ne poznanstvima.

Da institucije odgovaraju građanima, a ne da građani godinama čekaju odgovore.

Borba protiv korupcije nije samo političko pitanje. Ona se tiče kvalitete škola, vrtića, zdravstva, radnih mjesta i povjerenja u državu.

Promjena nije samo promjena ljudi na vlasti. Promjena je sustav u kojem nitko nije iznad pravila", navode u jednoj od objava.

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Teme
borba protiv korupcije građanska inicijativa hrvatska prosvjedi građani

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