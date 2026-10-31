"VRIJEME ZA PROMJENE"
Spremaju se prosvjedi diljem Hrvatske: "Ovo više nije samo ideja"
Na društvenim mrežama širi se inicijativa Vrijeme za promjenu, kojom se građane poziva na prosvjede zbog korupcije, zlouporabe moći i neodgovornog postupanja institucija.
Oglas
Prema informacijama koje kruže društvenim mrežama, prosvjedna okupljanja najavljena su za 21. studenoga 2026. godine u 10 sati u više gradova diljem Hrvatske. Međutim, zasad nema službenih informacija o tome dokle se stiglo s organizacijom prosvjeda.
Okupljanja su najavljena u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Puli, Osijeku, Zadru, Varaždinu, Dubrovniku, Slavonskom Brodu, Sisku, Karlovcu, Šibeniku i Vukovaru.
"Ovo više nije samo ideja. Želimo povezati građane iz svih krajeva Hrvatske i pokrenuti inicijativu koja će tražiti konkretne promjene, a ne prazna obećanja", navode na društvenim mrežama.
Organizatori inicijative naglašavaju da iza nje ne stoji nijedna politička stranka ni opcija:
"Želimo jasno naglasiti da naša inicijativa nije povezana ni s jednom političkom strankom niti političkom opcijom. Naš prosvjed je građanski, a cilj su nam borba protiv korupcije, transparentnost, odgovornost institucija i bolja budućnost za sve nas i našu djecu", navode u objavi.
"Koliko bi Hrvatska mogla biti drugačija kada bi svaki euro javnog novca bio transparentan, svaki natječaj pošten, a svaka zlouporaba položaja imala posljedice?
Zamisli da možeš provjeriti na što se troši novac koji uplaćuješ kroz poreze.
Da se poslovi dobivaju prema sposobnostima, a ne poznanstvima.
Da institucije odgovaraju građanima, a ne da građani godinama čekaju odgovore.
Borba protiv korupcije nije samo političko pitanje. Ona se tiče kvalitete škola, vrtića, zdravstva, radnih mjesta i povjerenja u državu.
Promjena nije samo promjena ljudi na vlasti. Promjena je sustav u kojem nitko nije iznad pravila", navode u jednoj od objava.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas