“Plenković nije uspio promijenti HDZ, nego je HDZ uspio promijeniti njega”

SDP-ov Arsen Bauk u N1 Studiju uživo komentirao je trenutnu situaciju oko Schengena, ali i izbornu godinu 2024.

Komentirajući slovensko uvođenje kontrole na granici prema Hrvatskoj i Mađarskoj, Arsen Bauk je rekao: “To je nešto što se događa unutar šengenskog prostora, nadamo se da će ostati samo dva mjeseca i da neće biti rigoriozne kao prije Schengena.”

Odgovarajući na pitanje je li možda potrebna reforma sustava Schengen, istaknuo je: “Često smo bili izloženi zbunjujućim porukama iz Europe – s jedne strane da je granica prepropusna, a s druge da se prestrogo postupa. Nisam siguran da su institucije EU-a položile ispit. Prije sedam ili osam godina imali smo Merkel koja je maltene pozivala migrante i Orbana koji je postavljao žicu, u istoj Europi u Schengenu.”

Napomenuo je da SDP nije ni za vojsku na granici ni za žicu te da vjeruju policiji u ovom trenutku.

Osvrnuo se na sedam godina vlade Andreja Plenkovića:

“Pretpostavljam da će s malo manje entuzijazma sad govoriti o Schengenu, da će birati riječi. Mislim da su očekivanja od Andreja Plenkovića kao predsjednika HDZ-a nakon Karamarka bila velika i to neopravdano velika i da je on nakon nekoliko mirnih godina pokazao da nije uspio promijenti HDZ, nego je HDZ uspio promijeniti njega. Mislim da afera sad ima više nego za vrijeme Sanadera, samo sad nema dokaza da je u njih uključen premijer. HDZ se pod njegovim vodstvom vratio u proeuropske politike, odmaknuo se od desnog radikalizma, napravio je nešto što ne možemo zanijekati. To bih izdvojio kao pozitivnu stvar, a što se tiče institucija, borbe protiv korupcije, to bih izdvojio kao negativno. Stvara se dojam da jedino on može voditi državu, što je daleko od istine. Mislim da je on jedan od lošijih premijera.”

Na pitanje kako je onda tako dugovječan, Bauk odgovara: “Od ovih sedam godina uzurpirao je mjesto premijera bar pet, bez demokratskog legitmiteta. Može se reći da je premijer uzurpator uz solidnu argumentaciju. Od sedam godina pet nije zaslužio mjesto premijera.”

