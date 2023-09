Od ponoći Vladina odluka o ograničavanju cijena na 30 proizvoda

Podijeli :

Nakon što je vlada prije nekoliko dana donijela peti antiinflacijski paket vrijedan gotovo pola milijarde eura, svi trgovački lanci od ponoći moraju ograničiti cijenu 30 proizvoda. Među njima su, primjerice, svinjski vrat, jaja, krumpir, špageti, mliječna čokolada, riža, pelene, toaletni papir - koji su sniženi od 10 do čak 53 posto.

Kompletna košarica proizvoda, čija je cijena ograničena, na kraju prošle godine stajala bi 99,68 eura, a prema novim cijenama – 76,19 eura, što je 23,5 posto manje. Svi ti proizvodi dobit će i posebnu oznaku kako bi bili što vidljiviji potrošačima.

“Najmanje dva trgovačka lanca još tijekom ovoga tjedna najavila su i počela sa sniženjima i to na još dodatne proizvode. Riječ je o Konzumu, koji je najavio i krajem ovog tjedna počeo sa akcijama i to na čak više od tisuću proizvoda. S druge strane tu je i Lidl koji je istaknuo kako će svakoga tjedna imati akcije na dodatne proizvode iz svog asortimana”, rekla je u središnjem Dnevniku HTV-a Iva Magušić.

Istaknula je i da je resorni ministar Davor Filipović jučer izjavio kako je razgovarao sa trgovačkim lancima i kako su još barem dva trgovačka lanca obećala napraviti sličnu stvar, sniziti još dodatno proizvode, njih 500 odnosno 300.

“Ipak, prema neslužbenim informacijama, dio trgovačkih lanaca i dalje zapravo razmišlja o svemu, rade svoje kalkulacije”, rekla je Magušić.

Određeni stručnjaci kažu kako bi to trebala biti značajna ušteda. Prema nekim izračunima višečlana obitelj na ovakvim akcijama mogla bi uštedjeti i do 100 eura po košarici, a kako će to sve u konačnici izgledati, saznat ćemo tijekom sljedećeg tjedna.

Cijene hrane svima su u fokusu. Neke namirnice bit će snižene i više od 50 posto, a jesu li u Splitu već počeli mijenjati cijene, provjerila je HRT-ova novinarka Ivana Šilović.

“Daleko je to od cijena koje smo imali u prosincu, potvrđuju nam to i kupci, ali i ekonomski stručnjaci. Neki su trgovački lanci već sada zaključali svoje cijene, a za očekivati je da će ih sutra biti i više”, rekla je.

Dodala je kako je jedan trgovački lanac istaknuo činjenicu da su oni u proteklih devet mjeseci pojeftinili potrošačku košaricu za 5,21 posto.

“Što se tiče neradnih nedjelja, većina je taj dio odradila. Ono što je poznata činjenica za sada je da će sve radne nedjelje biti u studenom i prosincu”, naglasila je Šilović.

Budimir: Ostali trgovci će imati sniženje u skladu sa svojim mogućnostima

Dopredsjednik HUP-a Udruge trgovine Mirko Budimir gostujući u središnjem Dnevniku HTV-a rekao je kako je Vlada ograničila cijenu na 30 proizvoda i to je obaveza svih trgovaca da je primjenjuju od sutra.

“Ostali trgovci će imati sniženje u skladu sa svojim mogućnostima. Tu će biti različita sniženja – do 50 posto, a neka će biti možda i simbolična. To sve ovisi o trgovcu i njegovom dobavljaču”, rekao je.

Istaknuo je i da trgovci nisu ostvarivali ekstra profit.

“Mi smo uvoznici prehrambenih proizvoda, mi nemamo dovoljno svoje proizvodnje, a cijene prehrambenih proizvoda bile su na svjetskom tržištu, na visokoj razini. Mi u deficitu, oko milijardu i 700 milijuna eura sa prehrambenim proizvodima, pićima i duhanskim proizvodima. Prošlih pet godina smo bili na milijardu, znači to nam se povećalo i to je automatski diglo cijene koje smo mi imali kod naših trgovaca. Sada je ta cijena počela padati i vani, a i naši proizvođači su isto počeli spuštati cijenu, tako da imamo prostora za sniženje”, istaknuo je.

Komentirao je i izjavu ministra Filipovića koji je rekao da će se na ovaj način, snižavanjem i ovih 30 proizvoda, onda i dodatnim snižavanjem određenih proizvoda potaknuti i konkurencija među trgovcima.

“Konkurencija među trgovcima može biti samo na slobodnom tržištu i kod slobodnog formiranja cijena. Ja vjerujem da će to tako biti, da su ovo kratkoročne mjere koje će nam pomoći da dođemo do toga slobodnog tržišta i da možemo imati normalnu konkurenciju gdje će se natjecati trgovci između sebe i proizvođači između sebe, rekao je Budimir.

