Penava: Sa SDSS-om nikad, sa srpskom manjinom uvijek. Imamo je u svojim redovima

Podijeli :

N1

Predsjednik DP-a Ivan Penava gostovao je u TNT-u u kojem je govorio o svojoj izjavi da je spreman surađivati s HDZ-om, suradnji s drugim političkim strankama, postizbornim koalicijama te drugim političkim aktualnostima.

Penava je komentirao osvrt Andreja Plenkovića na njegovu izjavu da je spreman koalirati s HDZ-om nakon izbora. “Dakle, puno toga je izrečeno što ne stoji, al po običaju to tako bude kad Andrej Plenković priča, ali bilo je i točnih činjeničnih podataka”, rekao je Penava.

Kaže da su on i Domovinski pokret u “politici zbog stvari koje u Hrvatskoj ne valjaju, s kojima se svakodenveno suočavamo, a ne zbog toga da se dokazujemo i nadjačavamo preko medija tko je veći Hrvat kako to kaže Andrej Plenković”.

Penava iznio nove optužbe prema vladajućima: Ona je došla s popisom od 30 tvrtki Ivan Penava: Vlada bi trebala zamrznuti cijenu po jednog prehrambenog artikala

Na pitanje kako je moguće da će mu sad HDZ i Andrej Plenković odgovaraju kao koalicijski partneri, jer tako nije bio slučaj na posljednjim parlamentarnim izborima kad je Plenković bio isključen iz moguće kombinacije, Penava kaže kako je on rekao da ne isključuje mogućnost suradnje s HDZ-om.

“Isti odgovor bi bio da su me pitali i isključujem li suradnju sa SDP-om. Ne isključujem”, kaže Penava. Govori da je do izbora predaleko.

Rekao je da na mogućnost suradnje s Katarinom Peović ne bi odgovorio “ni sa da ni sa ne” “Dijemetralno smo suprotni, svjetonazorski i mislim da u toj priči mi nemamo što raditi”, kaže Penava. “Da ne pričamo paušalno, trebali bi definirati suradnju, no mi svjetonazorski ne idemo skupa”, rekao je.

“Ne mislim da je netko veći Hrvat od drugoga”

Objasnio je što znači da ne isključuje suradnju.

“Bačena je ta udica na koju se ja ne želim upecati. Mogu urednici opremat tekst i članke kako god hoće”, rekao je Penava pa se ponovno se vratio na Plenkovićevu izjavu. “Ja nikada nisam mjerio hravtstvo nikome, pa ni ljevičarima, nemam na to pravo, a i ne mislim da je netko veći Hrvat od drugoga, međutim kad razgovaramo o narativu, kojeg je Plenković počeo, po čemu bi meni Andrej Plenković, koji surađuje sa SDSS-om, trebao biti bliži od Peđe Grbina. Što to čini njega više desno u odnosu na Peđu Grbina”, kaže Penava.

Jimmy Stanić ušao u Domovinski pokret Rasipanje ne staje: Prkačin napustio Domovinski pokret

Kaže da trenutno ne priča o stranci-HDZ-u, već isključivo o osobnostima političara. “Volio bi da mi netko kaže po čemu je Andrej Plenković, kroz suradnju sa SDSS-om veći Hrvat, ima li on to pravo reći ili se svrstati desno. Ja mislim da nema”, kaže Penava.

Također, naglašava kako je izjavu koja se spominje, da DP može koalirati s HDZ-om, ali ne s Andrejem Plenkovićem je izgovorio bivši predsjednik DP-a Miroslav Škoro. “Je li to bilo mudro ili nije, ja uopće to ne želim komentirati. Prije svega meni je ta izjava politički nezrela, nepristojna, jer nalazimo se daleko od izbora i to se ne radi. Budući da sam bio u HDZ-u, jako dobro poznajem Andreja Plenkovića, i mogu reći da se tražila izlika. I da nije to rekao Miroslav Škoro, Plenković bi radio koaliciju sa SDSS-om jer je to bila agenda naručena izvana koju je, ako se sjetimo Ive Sanadera, isti je rukopis i sve iza toga je jednako”, kaže Penava.

Na pitanje bi li Hrvatska bila drugačija da su HDZ i DP na posljednjim izborima postigli dogovor, Penava kaže da mu je najlakše to objasnit na svom primjeru.

“Dakle, Plenković voli istaknuti kako sam ja pokušao preuzeti HDZ na unutarstranačkim izborima, kad sam bio drugi čovjek te stranke i to je istina, kroz taj mehanizam pokušao sam zaustaviti odvlačenje HDZ-a u onom smjeru u kojem je on završio, kad govorimo o političkom spektru. No zar netko misli da sam ja promjenio stavove u posljednjih mjesec dana kad sam govorio da smatram ancionalnom izdajom isporučivanje nafte Mađarskoj i zatvaranje rafinerije u Sisku”, kaže Penava.

Rekao je da su se članovi Domovinskog pokreta malo zabrinuli na te njegove izjave, ali mislim da se DP ne može ponašat kao neke druge stranke i apriori isključivati suradnju s drugim političkim stranka u trenutku kad imamo potpuni kaos iz aspekta suradnje.

Suverenisti pregovaraju s Mostom: “Nećemo dopustiti cjepkanja na desnom centru” Grmoja: Pavao Vujnovac ima samo jednu namjeru

“Naveo sam i protuprirodni blud Andreja Plenkovića i SDSS-a, i sad ja koji trebam razmišljati o Domovinskom pokretu i Hrvatskoj trebam razmišljati kako? Reći da odbijam apsolutno suradnju s HDZ-om, a čije nam je članstvo jednim dijelom blisko po promišljanjima, a onda bi poslije trebao odbiti i suradnju sa SDP-om i Možemo. I trebam ostati sam, kao otok, u situaciji kad svi surađuju sa svima, jedino se traži od mene i DP-a da se fokusiramo na izbore koji su daleko i da sad kažem ne mi smo sami. Ne želim se dopustiti tu priču.”, kaže Penava.

“DP surađuje s cijelom oporbom na mijenjaju onoga što je loše”

Podsjetio je kako je interpelaciju protiv Andreja Plenkovića pokrenuo Domovinski pokret, prosvjede te inicijative za rušenje ove vlade.

Rekao je da DP surađuje s cijelom oporbom na mijenjaju onoga štoje loše. Podsjetio je da su DP prije nekoliko mjeseci neki članovi HDZ-a prozivali jer je surađivao čak i s Radničkom frontom, zbog suradnje s cijelom oporbom i da jurišamo na HDZ. “Objašenjenje je da su oni ugrozili cijeli sustav i mi više nemamo luksuz gledati tko je tko”, rekao je Penava.

A na komentar da je to isti HDZ koji je ugrozio sustav kojeg poslije izbora poziva na suradnju, Penava kaže da je to jedna “duda varalica u smislu destabilizacije percepcije ljudi i tema koja odvraća s pozornost s pravih tema, a to je loše upravljanje”.

Nikola Grmoja: Penava i DP su se jasno outali kao političko krilo PPD-a Mlinarić: “I našim policajcima su jako male plaće pa neće reći da su zlovoljni”

“Pristup Domovinskog pokreta vrlo jednostavan. Nećemo nikad sudjelovati u nikakvim koalicijama ili sudjelovati u vlasti s nekim tko primjerice će biti ili zalagati se za promociju rodne ideologije djeci vrtićke dobi. Nećemo nikad biti na tragu politike, tko god je provodio, tko je u stanju zatvoriti rafineriju u Hrvatskoj i izvoziti sirovu naftu u Mađarskoj”, kaže Penava.

Na komentar da je time već isključio i HDZ i SDP, odgovora da se svi fokusiraju na grijehe stranaka i grijehe koje imaju svi. “Kad i kako ćemo izgraditi odnose jednih prema drugima ako se fokusiramo samo na te greške. Iz današnjeg kuta opozicije, mi to moramo spram vlasti raditi, to je naša uloga, ali apriori zabraniti suradnju u budućnosti s jedni drugima, jer je netko nešto rekao i napravio, i vrlo loše radi, zatvara nam prostor za duradnju i perspektivu za rast svih nas u društvu. To ne može biti u programu Domovinski pokret”, rekao je Penava.

“Na kraju krajeva, mislim da unatoč lošim prognozama, perspektive Domovinskog pokreta, statistikama koje pokazuju da je DP najviše rasla od svih stranaka, mi imamo svoj životni politički put”, kaže Penava i podsjeća da svi znaju zašto je on izašao iz HDZ-a. Dodaje da je uvijek govorio da svi moraju odgovarati za počinjeni ratni zločin, a da je očito da se Andrej Plenković i oni koji ga prate, s njim po tom pitanju razilaze.

“Promjene se nisu događale kad je oporba bila dobra, već vlast katastrofalna” Oporba i vladajući u jednom složni: Pozdravljaju povećanje povlaštenih mirovina

“Neke vrijednosti su iznad politike i iznad stranačke stege, dakle ljudske, temeljne vrijednosti i to je ta razlika između HDZ-a i DP-a. Postotci mi daju za pravo da jedan dio ljudi to prepoznaje i prihvaća. Dajmo šansu tim ljudima”, rekao je Penava.

Na pitanje hoće li mu, u slučaju da u budućnosti koalira s HDZ-om smetati suradnja te stranke sa SDSS-om u dva mandata, Penava kaže da mu je Andrej Plenković u više navrata rekao da se protivi suradnji sa srpskom nacionalnom manjinom te da to nije baš tako. “Sa SDSS-om nikad, sa srpskom manjinom uvijek. Uostalom imao ih i u svojim redovima”, naglasio je Penava.

Penava kaže da će se Domovinski pokret fokusirati na svoje programatske odrednice, “a hoće li Peđa Grbin i SDP ili Andrej Plenković i HDZ ili neki drugi lider HDZ-a, stati iza naših stavova, nama sasvim svjedno”. “Dogodilo se i u Hrvatskoj to da nemamo jasnu podjelu, koalira svatko sa svakim i rade se nelogične koalicije, izmjenila se scena, i DP neće biti mastadont već se prilagoditi toj situaciji. Naše obećanje nije nekakav ideološki moratorij”, kaže Penava.

“Želimo biti uključivi, ali..”

Rekao je da želi biti uključiv i da želi tu kulturu u politici i medijima, no naglasio je da postoje ekstremni momenti, poput demografskog sloma kojeg imamo u Hrvatskoj, kada moramo prakticirati, a svojedobno sam je i predlagao, Nacionalng jedinstva, kad se moraju uvući rogovi i izgurati taj jedan kratki period i da se na tom tragu mogu slagati s drugim strankama.

“Što da ja kažem na izjavu Sandre Benčić na temu Zakona o izbornim jedinicama koja se tiče svih nas da moramo sjesti i razgovarati. To je točna izjava. I sad kad ja kažem da podržavam Sandru Benčić i ovoj izjavi, eto naslova Domovinski pokret ide s Možemo. Ma ne ide, ali ovo je situacija u kojoj ako imate i jednog saborskog zastupnika, a on predstavlja neke ljude, morate uvažiti i njegov stav”, rekao je Penava i dodaje da nažalost kako takve uključivosti nema te da on o takvoj suradnji govori već dugo.

Kako promijeniti Zakon o izbornim jedinicama? “Razgovaramo o četiri modela” Mamić: Izborne jedinice mijenjat će se zbog frakcijskih borbi u HDZ-u

Na pitanje je li ljudima jasno koju poziciju drži DP, Penava kaže da postoje ljudi kojima je sigurno jasno. “Apsolutno ne smijem i ne želim podcjeniti birače, ali želim voditi politiku koja će nam u budućnosti donijeti rezultat i dovesti do promjena”, kaže Penava.

Govorio je i o suradnji s desnim strankama, Mostom i Hrvatskim suverenistima. Kaže da bi i tada davao isti odgovor o suradnji DP-a sa drugim političkim opcijama. “Kolege iz Mosta imaju svoje stavove i ja ih poštujem. Oni apriori ne žele s HDZ-om, imaju svoje razloge i neka ih oni obrazlažu. Mislim da je to loše za njih”, kaže Penava. Dodaje da je najgore od svega fokusirati se cijelo vrijeme na ove stvari jer misli da ljudima u Hrvatskoj nije bitno što je rekao Penava odnosno Andrej Plenković.

Govoreći o mogućim postizbornim suradnjama Penava kaže: “Domovinski pokret će donijeti odluku za koju procijeni da je najbolja za Hrvatsku. Možda nećemo biti u pravu, možda ćemo i pogriješiti, ali to će biti namjera”, kaže Penava.

Rekao je da se teško mogu replicirati događaji iz prošlosti. Rekao je da ne zna hoće li moći ponoviti rezultate s prošlih izbora, da ne želi najavljivati spektakularne rezultate, ali da vjeruje zdravorazumsku prosudbu birača.

PPD ne financira DP

Na pitanje postoji li bilo kakva sprega PPD-a i DP-a i financira li PPD i njegovi partneri DP, Penava odgovara, jasno i kratko, ne.

Penava kaže da riječ tajkun u našem riječniku ima negativan koncept zbog naše tranzicije. Rekao je da je PPD vukovarska tvrtka, koja ima sjedište u Vukovaru i osnovana je u Vukovaru 2001. godine i da nije nastala u tranziciji. Rekao je da PPD plaća milijunske poreze državi i gradu Vukovaru. Smatra da su napadi na PPD, kao hrvatsku tvrtku bez dokaza i prozivati je s poslovanjem s Rusijom, kako to rade Most i Nikola Grmoja je podlo.

Spomenuo je i da je svjetski logistički gigant, Maersk, pri javljanju na natječaj u Ličkoj uprava Rijeka uvjetovala aranžman isključivo s PPD-om. “Pod pritiskom SAD-a i EU-a na drugi natječaj se javljaju samo PPD i Maersk koji dobivaju taj natječaj, potpisuju ugovor o koncesiji vrijedan 50 godina i najavljuju da će do 2025. godine prestići Trst i luku Koper i preuzeti primat na Jadranu. I sad imamo ljude da s destrukcijom jer su protiv tog cilja politički, ili samo demonstriraju neznanje, imaju protiv toga nešto”, kaže Penava.

Na usporedbu Ivice Todorića i Pavla Vujnovca i na pitanje je li dobro da imamo tako veliku i moćnu kompaniju koja je moćna u puno gopodarskih grana Penava kaže kako bi volio da se ovakva rasprava potegne i u Saboru te da se o njoj raspravlja na široko i dugo.

“Pričamo o problemu velikih tvrtki koje vladaju čitavim državam i svijetom, no mi smo se odlučili za taj model i moj politički svjetonazor je upravo zbog toga suverenistički jer ja jesam za slobodno tržiše, ali želim funkciju države koja će kontrolirati to”, rekao je Penava i dodao da mi takvu kontrolu u Hrvatskoj još nemamo.

Penava je rekao da s druge strane, ako se zalažemo za slobodno tržište, model u kojem najboji i najjači opstaju i da je pitanje do koje mjere, o čemu izgleda drugi, za razliku od Nikole Grmoje, razmišljaju, kada je onda trenutak kad onaj mali podzetnik koji zahvaljujući radu, trudu rastu, ali i naravno i zahvaljujući drugom radnjama, postaje meta.

“Sada on postaje problem. Ali moramo razmišljati o tome koliko je to opasno za sustav, što i zapravo želimo, ali s druge strane, nemojmo biti populisti”, kaže Penava i dodaje da je bitno se odrediti jesmo li mi dio ovog svijeta ili nismo.

Na pitanje, a s obzirom na to da je zamjenik predsjednika DP-a. Mario Radić, poslovni partner Pavla Vujnovca, postoje li neki financijski uvjeti koji diktiraju politiku DP-a, Penava kaže da Vujnovca poznaje puno ranije nego Maria Radića.

Penava dodaje da su mediji od Pavla Vujnovca napravili babarogu i dodaje da ako je motiv napadanja Vujnovca populistička borba Davida protiv Golijata i da je jedino to što radite onda je to loš motiv.

Penava kaže da je prvi koji će reći da država mora paziti da Vujnovac, PIK-ovi u poljoprivredi i drugi ne pregaze male jer i mali moraju imati šanse za razvoj.

Komenirajući tvrtku Dudlek rekao je da je država tu da regulira te stvari. “Može li bilo tko uvjetovati Konzumu što će i od koga će kupovati i kako prodavati”, pita Penava i poziva Plenkovića i Filipovića da uvjetuju stranim trgovačkim lancima da otkuplju 40-60 posto proizvoda hrvatskih tvrtki i OPG-ova. “To bi bio dobar potez, a ovakve primjere uzimati poput Dudleka, a ne znamo o poslovnoj suradnji između dva trgovačka subjekta ništa. Ne možemo u kapitalizmu gledati procese iz nekog samaritanskog kuta”, rekao je Penava.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.