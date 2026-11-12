"Mislim da je ona u zadnjih četiri do pet godina trebao biti više puta pred Gradskim vijećem, s obzirom na tržišna kretanja i inflaciju koja se događala u Republici Hrvatskoj te nužnost ulaganja koja Čistoća kao pružatelj javne usluge mora provesti kako bi se ono što propisuje Zakon o gospodarenju otpadom dovelo u zakonske okvire", rekao je Pehar.