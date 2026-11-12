smrt pacijenta u jankomiru
Rimac Bilušić o Tomaševiću: "Kako nije znao za događaj, a za ostavku ravnateljice je odmah doznao?"
Milka Rimac Bilušić iz Kluba Drito komentirala je slučaj smrti pacijenta u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u Jankomiru te ostavku ravnateljice Majde Grah.
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"Po meni je to logičan slijed događaja. Osim osobne odgovornosti, naravno da mora postojati i određena hijerarhijska odgovornost. Prva je tu ravnateljica, ali imamo i Upravno vijeće, zatim pročelnicu gradskog ureda, a u konačnici i samog gradonačelnika. Moramo utvrditi tko je točno zakazao”, rekla je Rimac Bilušić.
Hoće li odgovornost stati na ravnateljici?
Na pitanje hoće li odgovornost za ovaj slučaj stati na ostavci ravnateljice ili bi moglo doći i do političkih ostavki, upozorila je na nedostatak moralne odgovornosti u hrvatskoj politici.
"Nama kronično nedostaje taj dio moralne odgovornosti. Imamo činjenicu da je čovjek u ustanovu ušao živ i fizički zdrav, a izašao mrtav. Imamo Grad koji je u prvim istupima branio i na neki način hvalio ravnateljicu, a sada pompozno najavljuje njezinu ostavku”, istaknula je i nastavila;
"Mislim da se sasvim opravdano postavlja pitanje kako nije znao informacije o samom događaju, a za ostavku ravnateljice doznao je odmah. To mi djeluje prilično nekonzistentno”, poručila je.
"Suština je vrlo jednostavna. Čovjek je preminuo nakon uporabe sile, a ljudi gube povjerenje u zdravstveni sustav. Građani su s pravom ljuti, bijesni i uplašeni. Mislim da nam politika mora pokazati da preuzima odgovornost i da nas može zaštititi jer je upravo politika ta koja to može učiniti”, rekla je i dodala;
"Kako bismo vratili povjerenje u sustav, moramo znati je li ovo bio izoliran incident ili je riječ o nečemu što se događalo kontinuirano."
"Sustav je zakazao na svim razinama”
Na pitanje što očekuje od daljnjeg postupanja gradskih tijela, istaknula je kako smatra da bi o ovom slučaju trebalo održati izvanrednu sjednicu.
"Osobno mislim, a vjerujem da je to i stav ostalih članova našeg kluba, da bismo trebali održati izvanrednu sjednicu posvećenu ovoj temi. Ovo je nešto neviđeno u našem zdravstvenom sustavu”, rekla je.
Na kraju je kritizirala političke sukobe oko odgovornosti za stanje u zdravstvu.
"Strašno je ono što se događa između dviju najvećih stranaka u Hrvatskoj. Prebacuju lopticu s jedne strane na drugu i kao da se natječu u tome tko će koga optužiti za lošije upravljanje zdravstvenim sustavom. U cijeloj toj priči zaboravljaju se korisnici sustava, za koje znamo koliko dugo čekaju na svoje preglede. Sustav je zakazao na svim razinama”, zaključila je Rimac Bilušić.
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