Rimac Bilušić o Tomaševiću: "Kako nije znao za događaj, a za ostavku ravnateljice je odmah doznao?"

"Strašno je ono što se događa između dviju najvećih stranaka u Hrvatskoj. Prebacuju lopticu s jedne strane na drugu i kao da se natječu u tome tko će koga optužiti za lošije upravljanje zdravstvenim sustavom. U cijeloj toj priči zaboravljaju se korisnici sustava, za koje znamo koliko dugo čekaju na svoje preglede. Sustav je zakazao na svim razinama”, zaključila je Rimac Bilušić.