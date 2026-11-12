S njim je radila do srpnja 2021. Podržala ga je kada je Rusija pokrenula invaziju 2022. i bila zahvalna što je ostao u zemlji. No od tada su se njezini stavovi o ukrajinskom predsjedniku radikalno promijenili. Naglašava da nema osobnu osvetu protiv njega, ali vjeruje da je Zelenski, kako je navela u intervjuu s Tuckerom Carlsonom, „jedna od najvećih prepreka miru danas”.