Julija Mendel
Bivša glasnogovornica: "Prijeti mi zatvorska kazna od 15 godina zbog intervjua. To je ideja demokracije za Zelenskog"
Bivša glasnogovornica ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, Juliija Mendel, oglasila se na svom X profilu i poručila kako joj prijeti zatvorska kazna zbog intervjua u kojemu je bila kritična prema Zelenskom.
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Julija Mendel u lipnju 2019., odmah nakon izbora Volodimira Zelenskog, počela je raditi kao njegova glasnogovornica. Izabrana je kroz otvoreni natječaj među 4000 kandidata, dvije godine je radila izravno sa Zelenskim i u početku mu je bila iskreno odana.
S njim je radila do srpnja 2021. Podržala ga je kada je Rusija pokrenula invaziju 2022. i bila zahvalna što je ostao u zemlji. No od tada su se njezini stavovi o ukrajinskom predsjedniku radikalno promijenili. Naglašava da nema osobnu osvetu protiv njega, ali vjeruje da je Zelenski, kako je navela u intervjuu s Tuckerom Carlsonom, „jedna od najvećih prepreka miru danas”.
Sada kaže da joj zbog toga prijeti kazneni progon u Ukrajini.
"Prijeti mi zatvorska kazna od 15 godina do doživotnog zatvora zbog jednog jedinog intervjua. To je poimanje demokracije za Zelenskog", poručila je Julija Mendel.
"Tužitelj koji vodi moj slučaj isti je onaj koji vodi postupak protiv Ihora Kolomojskog. Nikada nisam zamišljala da ću imati toliko toga zajedničkog s Ihorom Valerijovičem.
I face a prison sentence ranging from 15 years to life for a single interview. That’s Zelenskyу’s idea of democracy. The prosecutor assigned to my case is the same one prosecuting Ihor Kolomoisky. I never imagined I would have so much in common with Ihor Valeriyovych. I learned about the charges against me through the media. The statement issued by the Prosecutor General’s Office and the SBU reeks of 1937. Let me be clear: I am not accused of treason because of any ties to Russia — I have none. Nor am I accused of spreading Russian propaganda. I am accused because of words that Russia could potentially use. Just as Russia uses Zelensky’s words and those of every one of his cronies every single day. I am being prosecuted for saying that democracy and freedom of speech do not exist in Ukraine, that “the country is full of bans.” But isn't this very case proof that I was right? They now want to put me on an international wanted list. Imagine giving Interpol a good laugh. But there is nothing funny about this for Ukrainians. And this fight against the charges is about much more than simply preventing myself from becoming another inmate in a Ukrainian prison. It is about proving that Zelenskуy’s Ukraine has turned into a dictatorship, that it persecutes dissent and uses cruelty as a form of punishment. This fight is also about standing up for the biblical words: “so that we would not be outwitted by Satan; for we are not ignorant of his designs.” And: “If God is for us, who can be against us?”— Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) November 12, 2026
Za optužbe protiv sebe doznala sam iz medija. Priopćenje Glavnog državnog odvjetništva i Ukrajinske sigurnosne službe (SBU) odiše duhom 1937. godine.
Da budem jasna: ne optužuju me za izdaju zbog bilo kakvih veza s Rusijom – nemam ih. Ne optužuju me ni za širenje ruske propagande. Optužuju me zbog riječi koje bi Rusija potencijalno mogla iskoristiti. Baš kao što Rusija svakodnevno koristi riječi Zelenskog i svakog od njegovih poslušnika", dodaje.
"Kazneno me progone jer sam rekla da u Ukrajini ne postoje demokracija i sloboda govora, da je „zemlja puna zabrana”. No nije li upravo ovaj slučaj dokaz da sam bila u pravu?
Sada me žele staviti na međunarodnu tjeralicu. Zamislite samo koliko će se u Interpolu tome nasmijati.
Ali za Ukrajince u svemu ovome nema ničega smiješnog.
A ova borba protiv optužbi mnogo je više od pukog nastojanja da spriječim da postanem još jedna zatvorenica u ukrajinskom zatvoru. Riječ je o dokazivanju da se Ukrajina pod Zelenskim pretvorila u diktaturu, da progoni neistomišljenike i koristi okrutnost kao oblik kažnjavanja.
Ova borba također znači zauzeti se za biblijske riječi: „Da nas Sotona ne nadmudri, jer nam njegove namjere nisu nepoznate.”
I: „Ako je Bog za nas, tko će protiv nas?”", poručila je Mendel.
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