ivan urlić
Neuropsihijatar za N1: "Nikad ne bih pretpostavio da bi se nešto ovako dogodilo u toj bolnici"
Neuropsihijatar Ivan Urlić gostovao je kod naše Nine Kljenak u Novom danu i komentirao smrt Kristijana Josipa Periša u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u Jankomiru.
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"Dogodilo se nešto što je nepopravljivo, ali mislim da iz toga treba jako dobro naučiti kako se ne treba raditi i da treba jedna kontinuirana edukcija svih profila koji rade u psihijatriji - i liječnika, i medicinskih sestara i tehničara i pomoćnog osoblja. Da se zna kako da se postupa prema osobama koje ne vladaju svojim porivima, koje su često agresivne i opasne ne samo za okolinu nego i za sebe", rekao je.
Dodao je da se u našim psihijatrijskim ustanovama više vodilo računa o kontinuiranoj edukciji svih uključenih, vjeruje da se ovakva situacija s tragičnim završetkom ne bi dogodio.
Navodi da je liječnik glava medicinskog tima i fiksiranje pacijenata, kaže, radi se u prisutnosti liječnika. Istaknuo je da nekad dolazi do vrlo ružnih i alarmantnih situacija i dodao da se često radi o krivoj percepciji pacijenta koji u osoblju često umjesto saveznika za njegov boljitak vidi neprijatelja koji će ga "dokrajčiti s nekom injekcijom".
"Ako s pacijentom razgovarate, ako dozvolite verbalni kontakt, način da se eventualno susretnete na općem ljudskom nivou to sigurno blagotvorno djeluje", rekao i je dodao da način na koji se razgovara i na koji liječnici razumiju ono što pacijent doživljava je nešto što se uči i stalno trenira.
"Možemo pretpostaviti da u tim psihotičnim dekompenziranim stanjima i raznim drugim strukturama ličnosti koje su sklone agresivnim istupima zapravo vlada jedan nezamislivi strah. Moramo razvijati kako ćemo taj strah i te konfliktne situacije deeskalirati", rekao je.
U tijeku gostovanja stiglo je i priopćenje Zdravstvene inspekcije Ministarstva zdravstva, u kojem se navodi da je u Klinici Sveti Ivan došlo do ozbiljnih propusta.
"U cijelu ovu tragičnu situciju previše je uletjelo nekih površnih laičkih, ali ne i manje alarmantnih, komentara i naslova. Ljudima kojima bi trebalo pomoći zapravo se podiže sumnja da liječinici nisu kvalifcirani i da ne rade uvijek u korist pacijenta", rekao je.
"Ovo što se sad događa u bolnici Sveti Ivan, jednoj uređenoj bolnici koliko ja znam, koja je primjenjivala najsuvremenije pristupe različitim vrstama dijagnostičkih kategorija pacijenata i struktura ličnosti pacijenata. Da se tamo ovako nešto dogodi, nikad to ne bih pretpostavio. Očito dokazuje da nikad nismo dovoljno utrenirani, da nikad dovoljno ne razgovaramo i da je temeljita edukacija svih profila i poštovanje prema duševnim bolesnicima i pravima pacijenata koje treba poznavati i poštovati te naći načina terapijskog djelovanja", poručio je.
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