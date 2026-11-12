"Dogodilo se nešto što je nepopravljivo, ali mislim da iz toga treba jako dobro naučiti kako se ne treba raditi i da treba jedna kontinuirana edukcija svih profila koji rade u psihijatriji - i liječnika, i medicinskih sestara i tehničara i pomoćnog osoblja. Da se zna kako da se postupa prema osobama koje ne vladaju svojim porivima, koje su često agresivne i opasne ne samo za okolinu nego i za sebe", rekao je.