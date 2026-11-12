Oglas

ivan urlić

Neuropsihijatar za N1: "Nikad ne bih pretpostavio da bi se nešto ovako dogodilo u toj bolnici"

author author
Nina Kljenak , Morana Kursar
|
12. stu. 2026. 20:02
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više

Neuropsihijatar Ivan Urlić gostovao je kod naše Nine Kljenak u Novom danu i komentirao smrt Kristijana Josipa Periša u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u Jankomiru.

Oglas

"Dogodilo se nešto što je nepopravljivo, ali mislim da iz toga treba jako dobro naučiti kako se ne treba raditi i da treba jedna kontinuirana edukcija svih profila koji rade u psihijatriji - i liječnika, i medicinskih sestara i tehničara i pomoćnog osoblja. Da se zna kako da se postupa prema osobama koje ne vladaju svojim porivima, koje su često agresivne i opasne ne samo za okolinu nego i za sebe", rekao je.

Dodao je da se u našim psihijatrijskim ustanovama više vodilo računa o kontinuiranoj edukciji svih uključenih, vjeruje da se ovakva situacija s tragičnim završetkom ne bi dogodio.

Navodi da je liječnik glava medicinskog tima i fiksiranje pacijenata, kaže, radi se u prisutnosti liječnika. Istaknuo je da nekad dolazi do vrlo ružnih i alarmantnih situacija i dodao da se često radi o krivoj percepciji pacijenta koji u osoblju često umjesto saveznika za njegov boljitak vidi neprijatelja koji će ga "dokrajčiti s nekom injekcijom".

"Ako s pacijentom razgovarate, ako dozvolite verbalni kontakt, način da se eventualno susretnete na općem ljudskom nivou to sigurno blagotvorno djeluje", rekao i je dodao da način na koji se razgovara i na koji liječnici razumiju ono što pacijent doživljava je nešto što se uči i stalno trenira.

"Možemo pretpostaviti da u tim psihotičnim dekompenziranim stanjima i raznim drugim strukturama ličnosti koje su sklone agresivnim istupima zapravo vlada jedan nezamislivi strah. Moramo razvijati kako ćemo taj strah i te konfliktne situacije deeskalirati", rekao je.

U tijeku gostovanja stiglo je i priopćenje Zdravstvene inspekcije Ministarstva zdravstva, u kojem se navodi da je u Klinici Sveti Ivan došlo do ozbiljnih propusta.

"U cijelu ovu tragičnu situciju previše je uletjelo nekih površnih laičkih, ali ne i manje alarmantnih, komentara i naslova. Ljudima kojima bi trebalo pomoći zapravo se podiže sumnja da liječinici nisu kvalifcirani i da ne rade uvijek u korist pacijenta", rekao je.

"Ovo što se sad događa u bolnici Sveti Ivan, jednoj uređenoj bolnici koliko ja znam, koja je primjenjivala najsuvremenije pristupe različitim vrstama dijagnostičkih kategorija pacijenata i struktura ličnosti pacijenata. Da se tamo ovako nešto dogodi, nikad to ne bih pretpostavio. Očito dokazuje da nikad nismo dovoljno utrenirani, da nikad dovoljno ne razgovaramo i da je temeljita edukacija svih profila i poštovanje prema duševnim bolesnicima i pravima pacijenata koje treba poznavati i poštovati te naći načina terapijskog djelovanja", poručio je.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
ivan urlić jankomir klinika za psihijatriju sveti ivan kristian josip periš kristijan josip periš n1 gosti

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ