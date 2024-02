Onkologinja: “Uložite novac u ljude, a ne u strojeve jer netko s tim strojevima treba raditi”

Podijeli :

Predsjednik Koalicije udruga u zdravstvu Ivica Belina i onkologinja i specijalistica kirurške onkologije iz udruge IGET, Iva Kirac, gostovali su kod Nataše Božić u TNT-u gdje su govorili o liječenju onkoloških pacijenata.

Belina navodi kako je teško reći što se može očekivati od Vladinog Akcijskog plana protiv raka s obzirom na to da ga nije uspio proučiti zbog nedostupnosti.

“Sam akcijski plan nisam vidio. Nisam ga uspio naći ni na nekim izvorima gdje bi trebao biti. Teško je reći o čemu akcijski plan govori. Mislim da s obzirom na vrijeme koje je prošlo od donošenja Nacionalnog plana, akcijski planovi su trebali postojati na godišnjoj bazi.”

Belina smatra kako trenutno ne postoje kadrovski, infrastrukturni i ostali preduvjeti da se napravi značajjniji iskorka u onkološkom liječenju.

“Nabavka radioterpaijske opreme će biti finalizirana s 31.12.2025. i to je u okviru tog akcijskog plana. Premda on sam to nije predvidio, to je sve određeno unaprijed, nije nikakava novost.”

“Mislim da je trenutno veliki problem što se tiče kadrova jer su otvoreni dodatni centri, trenutno su to KB Dubrava i Zadar je sad dobio akceleratore. To će donijeti određenu neravnotežu u sustav jer će se ljudi, kojih nema na slobodnom tržištu, premještati iz jednih centara u druge i učinak ćemo vidjeti kroz neko vrijeme. U ovom trenutku misilm da se nekakav veliki iskorak u kvaliteti lječenja neće dogoditi. Jedino ako se definira mreža onkoloških ustanova, kao što je najavljeno. To je jedini korak koji može u ovom trenutku pospješiti kvalitetu liječenja”, dodaje Belina.

Kirac isitče kako su radiolozi “pred pucanjem” zbog podkapacitiranosti.

“Imali smo prije par dana raspravu s našim radiolozima koji su pred pucanjem. Većina ljudi koja je u javnom sustavu je pred pucanjem jer pokušavaju, izvan gabarita koji su određeni planom i knjigama, obaviti sve koji dođu.”

Smanjen broj pretraga zbog nedostatka osoblja

“Mi smo na količini osoblja koja je bila dovoljna prije 10 godina. Morali smo smanjtii za 30 posto broj pretraga jer oni to više ne mogu odraditi. Ili povećajte broje ljudi ili stavite neka ograničenja jer sustav to ne može izdržati.”

Istovremeno se u privatnim klinikama liječnicima nude puno povoljnija rješenja, naglašava Kirac.

“Ako ja za dvije operacije mogu dobiti pet tisuća eura i radim jedno poopondne, ne pada napamet da trpim sve organizacijske loše strane sutav, a aima ih jako puno.”

Osim opreme, nedostaju i ljudi.

“Vi možete nabaviti koliko god opreme želite. Imamo magnet u Gospiću i sad ljudi putuju iz Zagreba u Gospić, a u Zagrebu puno više ljudi treba magnet. To su nekave kalkulacije koje se daju napraviti analizom stanja. Uložite novce u ljude, a ne u strojeve jer netko s tim strojevima treba raditi.”

Belina ističe kako je mreža za oboljele pacijente od svih očekivanja još i najrealnije.

“Jer ne zahtjeva dodatna sredstva osim dogovora minimalnih uvjeta koje pojedina zdravstvena ustanova treba zadovoljavati i dogovora tko će što raditi jer onkologija postaje sve kompliciranija i sve specifičnija za pojedine bolesti. Jednostavno se treba specijalizirati. Mi smo mala zemlja i nema potrebe da svi radimo sve.”

Belina se osvrnuo i na tren da se veliki broj rpegleda preusmejrava u privatne zdravstvene usluge kako bi se snamnjile liste čekanja.

“Pitanje je koliki će učinak toga biti? Te liste čekanja nisu fiksne, niti će one sad stati. Onkološka mreža se može relativno brzo dogovriti i da se vidi tko što zna, može i smije raditi”, poručuje Belina.

Problem je i što nemamo dovoljno stručnjaka koji su obučeni kako bismo odmah mogli imati timove koji će znati raditi na novim aparatima.

“Najavljene su specijalizacije. Ovisi sad o kojem dijelu onkološke skrbi govorimo. U nekim dijelovima će se morati rasteretiti liječnike i prebaciti to na medicinske sestre. Isto tako, imamo taj problem da se neke kompetencije koje medicinske sestre i tehiničari imaju, ne priznaju. Nisu adekavatno valorizirani u sustavu.

