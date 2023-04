Orešković: “Plenković kaže da ne degradira suce na osobnoj razini. Ma nemoj!”

Podijeli :

Saborska zastupnica stranke Centar Dalija Orešković bila je gost Novog dana u kojem je komentirala političke aktualnosti u Hrvatskoj.

“Ono što prikazuje pravi odnos Vlade prema pravosuđu – odnos nebrige i pritiska je odraz onoga što je Vlada radila proteklih godina. Sudac Vrhovnog suda Radovan Dobronić u svom izvješću je dobro popisao stanje pravosuđa – na neki je način napisao program što napraviti da dođe do prave reforme pravosuđa, a na to je Vlada odmahnula rukom. Tvrdila sam da će Vlada Dobronićevo izvješće usvojiti s figom u džepu i zato sam paralelno usvojila dva zaključka o kojima se paralelno glasa. Jedan traži da se napravi analiza osnovne infrastrukture zgrada suda, a drugo je problem s kadrovima u sustavu pravosuđa”, rekla je saborska zastupnica stranke Centar Dalija Orešković.

Zastupnica kaže kako je Vlada to sve negirala i odbila je prihvatiti preuzimanje obveze da se u pravosuđu poboljšaju uvjeti za bolji rad, a o sigurnosti sudaca kaže da nema smisla ni pričati u tom kontekstu.

“Najveći pristisak na pravosuđe radi Andrej Plenković i njegova Vlada. Što je ljudima koji savjesno rade svoj posao radi najveći pristisak? Za njih je najveći pritisak to što ih netko blokira. Je li to preveliki broj predmeta i premali broj ljudi kao u slučaju USKOK-a? Ali tu je i njegova retorika. Kaže da ne degradira suce na osobnoj razini – ma nemoj”, rekla je pa je dodala: “Svaki put kad se osobno obračunam u saboru s Plenkovićem, dobijem natrag paljbu da nisam znala primjenjivati zakon o sukobu interesa i sve su odluke na sudu pale. To je laž. Moje odluke u mandatu nisu pale na upravnim sudovima dok nije došlo do jedne odluke Ustavnog suda. Kad Plenković izjavljuje ovakve rečenice on degradira sve suce upravnih sudova. Ako ja nisam znala svoj posao on degradira cijeli tim od pet osoba. Nismo li nedavno uveli periodične sigurnosne provjere svih sudaca? Ja sam protiv njih, ali ideja je da se kroz sustav SOA-e istraži ima li u privatnom životu sudaca elemenata za ugrožavanje njihovog rada. Država sucima mora osigurati osjećaj sigurnosti u privatnom i poslovnom životu. Država mora utvrditi zašto netko sucima prijeti”, rekla je.

Orešković kaže da je cijeli govor ministra Davora Filipovića o predatorima doživjela kao praznu PR priču, potpuno neprimjerenu osobi koja obnaša ministrarsku funkciju.

“S time se ne izlazi u javnost, nećeš to ni pred obitelji spomenuti kao nešto relevantno, a kamoli obračajući se medijima i javnosti. Ili se znaš nositi s određenom vrstom pritiska ili ne znaš. Mislim da je Filipović htio ostaviti dojam da radi nešto veliko za građane i da je jadan izložen pritiscima. Vjerujem da predatori postoje, ali ne ugrožavaju Vladu nego građane. Hrvatska je puna predatora i oni su svi iznikli iz HDZ-a”, rekla je.

Dotaknula se i napada Andreja Plenkovića na nju u Saboru.

“Plenkovićev napad u Saboru nisam shvatila kao uvredu nego svoju osobnu pobjedu nad premijerom. Tu se radi o dvije teme i dvije stvari. Pošla sam od pretpostavke da će Plenković vrijeđati i degradirati kao i inače, pa sam postavila pitanje na miran način i navela sam primjer dobre prakse. Na to je uslijedila ta paljba jer ne zna ništa drugo osim toga. Tu je izgubio kompas i samokontrolu i tu je poručio svim građanima da ako im ne paše HDZ da za njih u Hrvatskoj nema više mjesta”, rekla je.

Kaže kako je joj je pomogao što je sebe pokazao u pravon svijetlu.

“Ako doista razmišlja tako kao na aktualnom prijepodnevu, moramo se zapitaiti hoćemo li za koju godinu morati klicati velikom vođi. On traži jednoumlje. Moje pitanje nije bilo provokacija nego opaska kako izgledaju uređena društva. Logično je zapitati se što to Njemačka ima, a što mi nemamo. Sramota je za jednog premijera da odbija bilo kakav pozitivan pomak”, rekla je pa je dodala: “Nisam se osjećala kao žrtva, opozicija mi je rekla da sam ga dobro sredila. Opoziciju i mene je optužio da smo oporba i ja bili na krivoj strani povijesti kad se glasalo za vojnu pomoć Ukrajini. Tu nisam stala na stranu Zorana Milanovića kao njega. To je bilo ukazivanje na ustavna pravila i inzistiranje da se poštuju ustavna pravila i institucija predsjednika. Milanovič može u eteru govoriti o meni što želi. Milanović i Plenković me mogu vrijeđati, s druge će ih strane dočekati odlučnost”.

Za kraj kaže da nije na njoj da kaže jesu li SDP i Možemo spojivi.

“Moje stranačko tijelo se može spojiti s njima, ali to je pitanje trenutka kad se vidi tko je s koliko mandata ušao u sabor. Ne mislim da nam treba jedan vođa oporbe. Treba nam kompletna generacija novih političara i nekolko lidera opozicije koji će pokazati da im je stalo da dođu na vlast i koji će pokazati određeni politički eros. Željeli smo raznorodnost, pluralizam, opozicija se spontano mora složiti oko određenih stvari, poput izlaska iz sabornice kad su vladajući počeli gaziti prijedlog Anke Mrak Taritaš za naknadu roditeljima njegovateljima”, zaključila je.

