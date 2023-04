Tko su predatori koji pritišću Filipovića? “Sve to sa sobom vuče milijune eura”

Podijeli :

Slavko Midzor/PIXSELL

Najpopularnija riječ valjda ovih dana je predator. Ministar gospodarstva Davor Filipović, naime, prije nekoliko dana izjavio je da će zemlju branititi od predatora kojima ona služi kao bankomat. No, ni danas ne otkriva tko su predatori.

Ministar pod pritiscima danas ponovno neodređen. “Pa čujte, je li se prijetilo ili nije prijetilo, to je relevantno. Da je sve ono što je kršenje zakona, ja bih to prijavio policiji”, rekao je Filipović dodajući da nije uputio prijavu policiji.

“Bilo je i pitanja imam li ja podršku premijera uopće. Pa da nemam podršku ne bih bio tu”, ističe ministar.

Glasovac o izjavi Filipovića: Ovdje nešto smrdi, smrdi, užasno smrdi

Oporbu nije fascinirao. “Plenković je zatajio Filipovića kao Petar Isusa”, kazao je saborski zastupnik Mosta Nikola Grmoja.

Filipović i dalje ne želi otvoreno reći tko su predatori koje je spominjao. Ali, daje neke koordinate.

“Govorio sam o onome što se događalo protekla 3-4 tjedna, kada se u medijima moglo čitati puno o tome kako ja kočim prodaju Petrokemije. Cijena plina, električne energije, sve to sa sobom vuče nekakve milijune eura”, navodi Filipović.

Za Grmoju tu nema sumnje. Oko cijene plina Filipović se sukobljavao s PPD-om, prodavatelj Petrokemije opet je – PPD.

“Hrvatska javnost sasvim dobro zna tko su ljudi koji su dio tog kartela, koji sudjeluju i u određenim političkim strankama, mislim na Marija Radića, a kad govorim o utjecaju na samog premijera, mislim na Andreja Plenkovića i utjecaj Pavla Vujnovca i ostale ljude iz tog kartela na Andreja Plenkovića koji nije našao za shodno zaštititi svog ministra”, tvrdi Grmoja.

Iz PPD-a danas poručuju da “paušalne i općenite izjave političara” ne mogu komentirati te da ne mogu nagađati što je netko mislio. Dodaju i da im je drago što su 2018. bili dio rješenja za spas Petrokemije.

Milanović: Vujnovac antipatičan jer ima puno novca

Predsjednik države Zoran Milanović na strani jednog od navjećih plinskih igrača u Hrvatskoj.

“Predator? Ako je to Vujnovac, privedite osumnjičene. Ali ja ne vidim nikakve indicije osim što je čovjek, a to je tipično za Hrvatsku, antipatičan zato jer ima puno novca”, kazao je Milanović.

U prozvanom Domovinskom pokretu veze s PPD-om i Pavlom Vujnovcem poriču. “K’o da pričamo o jetiju. Stalno me pitaju za Vujnovca. Jednom sam na televiziji vidio njegovu sliku. Volim više svog hrvatskog tajkuna nego da mi dođe Rus ili Amerikanac ovdje”, kazao je Stipe Mlinarić.

“Tajkun je tajkun”, kaže Miroslav Škoro.

Benčić: Sve predatore od kojih se branimo je stvorio HDZ

Škoro ne štedi ni svoju bivšu stranku ni Pavla Vujnovca. “Postoji određena sprega između medija i određenih poslovnih subjekata koji su u vlasništvu ili inkliniraju članovima Domovinskog pokreta. Hoćemo li govoriti o dimnjačarima, javnim bilježnicima, ne znam već kome, pa u krajnjoj liniji onima koji distribuiraju energente, kao da je netko imao informaciju i zarađuje vrlo legalno novce.”

Sa Škorom se slaže i predjednik države. S tim da je on pun razumijevanja za Vujnovca. “To je očito bio beskrajno lukrativan poslovni aranžman, sigurno ne bez znanja Moskve, to je nemoguće. Dakle on je utjecajan čovjek i pokušava se pozionirati, kupiti ovo, ugraditi se ondje, to bih i ja radio na njegovom mjestu.

Što se zapravo krije u ovom sukobu, i tko pobjeđuje, možda saznamo vrlo brzo, nakon objave uredbe o subvenciji plina za javnu opskrbu. Jer ako bude po ministrovom, PPD će morati pokazati ugovore sa svojim dobavljačima.

