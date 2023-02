Podijeli :

Saborski zastupnik Socijaldemokrata, Rajko Ostojić, gostovao je u studiju N1 gdje je komentirao aktualne političke teme, ali i stanje u zdravstvu.

Rekao je kako ne misli kupovati državne obveznice. “Nisam taj tip. Ovo je čista kupovina glasova, to me podsjeća na IPO 2007. kada je Sanader ponudio građanima da kupe dionice HT-a i zato je i dobio izbore. Država sada nudi deset puta više od banaka pa tko voli neka izvoli”, rekao je.

“To je Sanaderova shema, kupovina glasova. Kao klinac se sjećam da sam nalazio u nekakvim škafetima obveznice za izgradnju auto ceste i to je bio list papira koji je propao. Nije to za usporedbu jer čuo sam da smo među 15 najrazvijenijih. Pitao sam ChatGPT i on nimalo ne podržava našeg premijera. U Europi smo 25. ili 24., a u svijetu neki 70.”, dodao je Ostojić.

Kaže da je skeptičan da će ljudi za sedam godina vagati hoće li ići van. “Problem je radne snage i imamo demografski slom, gora od nas je samo Ukrajina”, smatra.

Što se tiče reforme zdravstva kaže da mu je žao, ali i damu je žao bivšeg ministra Kujundžića. “Ovaj današnji, ništa, tri godine, nula bodova. Bila je kriza, ali baš svaka kriza je prilika da napravimo reformu. Brine me gdje sada sve zagrebačke bolnice nakon potresa idu u rekonstrukciju. Toga me je malo strah”, upozorava.

“Ministar se prema liječnicima postavio uredu, Je li obećao pa nije ispunio, to ne znam, Ne znam što je obećao. Liječnička komora je napravila vrlo dobru anketu i mislim da te robovlasničke ugovore treba riješiti jer su oni možda imali smisla prije 20-30 godina, ali danas se trebamo boriti da svakog liječnika zadržimo u Hrvatskoj”, rekao je.

“Imate već zadnjih 30 godina pomak liječnika s istoka na zapad i sa zapada u SAD. U SAD-u svaki treći liječnik nije završio obrazovanje tamo. Kasnimo u Europi po pitanju selidbe iz grada u selo jer je na Zapadu to sada trend, tako da je pitanje što će biti s liječnicima u manjim mjestima. Mora biti bolja interakcija i privući ljude boljim uvjetima stanovanja, vrtića i slično”, smatra.

Što se tiče slučaja Line Budak kaže da je izrazito teška situacija. “Teško mi je shvatiti da se tako nešto može dogoditi. Ja znam kakva je procedura u mojoj klinici. Je li tu procedura poštivana, aj to ne mogu shvatiti. Negdje je očito napravljen problem. Nadam se da će pacijentica biti dobro”, rekao je Ostojić.

Što se nalaza tiče kažem da oni šalju nalaze poštom, putem sustava e-građani i e -mailom.

